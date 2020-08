Intendentes pidieron por controles más exhaustivos en los límites de San Juan

Los 19 intendentes de la provincia se reunieron con autoridades provinciales para analizar las acciones que se vienen tomando en el combate cuerpo a cuerpo declarado contra el coronavirus y el pedido fue tajante: controles más exhaustivos en los límites de San Juan para evitar tener circulación viral.

Durante el encuentro, que fue encabezado por el vicegobernador Roberto Gattoni, los jefes comunales manifestaron su acuerdo al trabajo que se viene desarrollando en la provincia ante la pandemia de Covid-19 y mostraron su compromiso de continuar en la misma línea para mantener el estatus sanitario.

Cada uno de ellos expuso el plan que llevaría adelante en caso de padecer la circulación viral y cuál sería la prestación de servicios con las restricciones propias del aislamiento.

También plantearon la realidad de cada departamento, teniendo en cuenta sus particularidades. Los intendentes de departamentos limítrofes se enfrentan a diario al paso de personas de manera ilegal provenientes de otras provincias, por lo que solicitaron controles más exhaustivos de Gendarmería nacional y la Policía de San Juan.

Además, pidieron intensificar los controles en las localidades turísticas. La preocupación de los pobladores fue un tema común, por ejemplo la intendenta de Caucete, Romina Rosas, pidió que el control se realice en Marayes para evitar así los pasos alternativos. Asimismo, requirió la capacitación del personal municipal de acuerdo a los protocolos vigentes, contención psicológica a la comunidad y brigadas de asistencia.

Miguel Vega, intendente de Jáchal, dijo por su parte que “vamos a actuar de manera articulada, como se ha venido desarrollando, con el Gobierno provincial y los diferentes municipios para poder abordar los eventuales casos de circulación viral que se pueden presentar en la provincia. Esperemos que no suceda, pero debemos estar pendientes”.

Además apuntó sobre la reunión: “Hoy nos han explicado cómo debemos actuar en caso de que exista circulación en algún sector por parte de Salud y Seguridad. Me parece muy positivo porque es la única manera de combatir esta pandemia que está azotando al mundo”.

Durante el encuentro, el vicegobernador Roberto Gattoni ponderó lo realizado por la provincia en materia de prevención y aclaró que “elaboramos recientemente un plan de seguridad para mantener las aperturas de actividades y no tener que retroceder. Nuestra estrategia ha sido básicamente mantener el distanciamiento social y otras medidas de prevención e higiene. El plan de seguridad plantea cuatro fases: el distanciamiento, que es la actual, la segunda es la de prevención ante un posible caso, la tercera y cuarta son aislamiento preventivo y cuarentena, respectivamente. La idea es focalizar y trabajar arduamente en la etapa 2 porque si no logramos controlar la circulación del virus en esa etapa, es probable que en no más de 14 días podamos volver a la fase 1”.

Por su parte, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, manifestó que “nos reunimos con los intendentes para presentar el Plan de Seguridad ante Circulación Viral, algo muy importante, ya que ellos tienen un diagnóstico de situación local que a nosotros nos favorece y vamos a poder mejorar la articulación ante un eventual caso de circulación del virus en nuestra provincia".

Protocolo de transportistas

La ministra Venerando, junto a la ministra Aubone y el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo explicaron el Protocolo de Control para los transportistas residentes y no residentes.

Espejo detalló que "hay actores de la sociedad que piden el bloqueo de la provincia, esto es impensado e imposible que se pueda llevar a cabo. Los municipios van a tener un papel fundamental, porque todos tienen un antes, un durante y un después. Los municipios tienen un diagnóstico de situación de la población de sus departamentos en la parte social, económica, ambiental, sanitaria, productiva y tienen además el poder de educar a su población a cargo, generando conciencia social y la responsabilidad individual de cada uno de los habitantes".

"La realidad epidemiológica de la provincia, teniendo en cuenta la situación a nivel país, es totalmente diferente a la realidad de muchos distritos. El trabajado de los transportistas como esencial y apuntamos a que puedan desarrollar de manera ordenada y segura su actividad", agregó el funcionario.

Espejo brindó además detalles del "trabajo en conjunto que se lleva a cabo con la Secretaría de Tránsito y Transporte, lo que nos permitió clasificar el transporte según las diferentes situaciones, según el tipo de cargas y según la residencia del transportista".

En ese sentido, el titular de Medicina Preventiva dio a conocer la clasificación que se realiza "según tipo de carga (genérico), destino de la misma y residencia del transportista, establecimiento de transferencia segura, habilitación e inspecciones (MinGob, Salud Pública) y control (Seguridad y Orden Público), permanencia del transportista en San Juan según su domicilio real, transporte de pasajeros según medio, tratamiento del transportista según su residencia y destino del pasaje y transporte aéreo según explotador".