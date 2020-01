Intensifican control de venta de alimentos para prevenir salmonelosis en Salta por aumento de casos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de Salta y la Municipalidad capitalina articulan acciones, como la capacitación del cuerpo de inspectores y la intensificación de los controles de venta de alimentos, para prevenir salmonelosis, ante el notable aumento de casos de esta patología, se informó hoy.



“Vamos a incrementar los controles. Por eso, el lunes comenzamos con la capacitación del cuerpo de inspectores por parte de profesionales universitarios”, reportó la subsecretaria de Salud y Ambiente Humano de la Municipalidad de Salta, Mónica Torfe, quien se comprometió a realizar controles intensivos en los distintos focos de alerta, a fin de controlar el brote infeccioso.



La funcionaria formuló esas declaraciones tras un encuentro que mantuvo hoy con el gerente del Hospital Señor del Milagro, Juan José Esteban, y los equipos profesionales de la dirección de Epidemiología de la Provincia, para articular medidas preventivas sobre la salmonella.



Torfe recibió el informe del equipo epidemiológico de la provincia, en el que se indica que en lo que va de 2020 hubo un total de 51 casos confirmados de salmonelosis, de los cuales 39 son de capital, 14 probables en estudios y 10 sospechosos, según los cuadros clínicos presentados.



“Recibimos de manera excelente esta iniciativa de la intendenta Bettina Romero. Más que preocuparse, hay que ocuparse. Por eso, es fundamental trabajar articuladamente para evitar males mayores “, opinó el gerente del hospital.



Esteban puso énfasis en la necesidad de adoptar medidas de control efectivo desde el ámbito municipal en locales de venta de alimentos en general y en forma especial a la modalidad de venta callejera.



Del encuentro participaron Norma Spontón, jefa del sector Microbiología; Teresita Cruz, del programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia; Paula Herrera, del Ministerio de Salud provincial, y José Herrera, del equipo del hospital.



La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria salmonella, y la infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o humanos infectados.



Los síntomas son dolor abdominal, fiebre alta, diarrea y vómito. En el caso de los mayores, si bien la situación es complicada, se logra sobrellevar la infección de mejor manera, mientras que en los niños se debe tener un mayor cuidado para evitar la deshidratación.



En los casos no tratados o mal tratados, la morbimortalidad es del 10%.



Los alimentos contaminados generalmente tienen aspecto y olor normal, por eso es importante saber cómo prevenir la infección.



Entre los casos se dieron algunos por contacto con animales domésticos infectados con la bacteria como perros y gatos, mientras que el clima más cálido y los alimentos no refrigerados crean las condiciones ideales para que se multiplique la salmonella.



Las principales recomendaciones para prevenir la salmonelosis incluye mantener los alimentos limpios, no cortar la cadena de frío de la mercadería que necesita refrigeración y consumir agua segura, mientras que el lavado de manos frecuente es otra de las medidas más importantes.



La salmonelosis es de notificación obligatoria, pero muchas veces se dan casos atendidos en el sector privado que no se reportan a las autoridades sanitarias, por lo que se estima que las cifras pueden ser aún mayores.



Se trata del serotipo paratyphi B, y la certeza del diagnóstico es la presencia de la bacteria en hemocultivos.