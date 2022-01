Intentaron hacerse pasar por el presidente de la Corte de Justicia sanjuanina y realizar una estafa con dólares

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, fue víctima de un intento de estafa. Es que delincuentes, con un número telefónico de Salta, se hicieron pasar por él y tras acceder a su lista de contactos comenzaron con una operativo para captar algún desprevenido y estafarlo. Todo se realizó por medio de mensajes de WhastApp. Tras enterarse, el cortista hizo la denuncia ante el fiscal de turno y ahora se investiga el hecho.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Olivares Yapur contó que se enteró de la estafa cibernética durante la tarde de este miércoles mientras se encuentra en Mar del Plata por vacaciones.

“Fui víctima de un delito de sustitución de identidad. Aparentemente, hackearon mi cuenta de Google y accedieron a todos mis contactos. Tomaron una foto mía y la usaron como perfil de WhatsApp para hablarles con un número de Salta”, relató.

Olivares Yapur tuvo que hacer una lista de difusión aclarando que todo se trató de un intento de estafa. Foto: Gentileza

La mecánica de la estafa es que la o las personas involucradas enviaron mensajes a casi la totalidad de sus contactos haciéndose pasar por él, diciendo que había cambiado de número, que eliminaran el anterior y que vendía 2.500 dólares al cambio de $198, ya que afirmaba en el mensaje que necesitaba hacer un pago urgente.

Desde San Juan, y extrañada por el mensaje, la secretaria de Olivares Yapur fue quien puso al tanto al propio ministro de la Corte quien, además de hacer la denuncia, tuvo que desmentir que vendía dólares y que había cambiado de número de teléfono.

“Mi secretaria me llamó preguntándome si había cambiado el número. Le dije que no y entonces me contó del intento de estafa a mis contactos. Inmediatamente hice la denuncia e también una lista de difusión aclarando que nada de lo que ese número decía es real”, aclaró.

El fiscal de turno Iván Grassi fue quien recibió la denuncia por parte del cortista. Dicha denuncia es por los delitos de estafa en grado de tentativa y otras defraudaciones y sustitución de identidad. Tras la denuncia, ahora la unidad de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, junto a la Unidad de Delitos Complejos encargada de la parte informática, investigarán para dar con el paradero e identidad de los estafadores.