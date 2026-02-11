Un joven de 21 años fue detenido en Rawson luego de intentar abrir un automóvil con un cuchillo. El hecho ocurrió en el barrio Las Garzas y es investigado por personal de la Comisaría 25ª.

Según informaron fuentes policiales, el acusado —identificado como Berrio— fue sorprendido por el propietario del rodado, un joven de 20 años, cuando dañaba la cerradura de la puerta derecha de un Volkswagen Gol.

Publicidad

De acuerdo al relato del damnificado, al salir observó al sospechoso al costado del vehículo con un cuchillo en la mano, aparentemente intentando forzar la apertura del auto.

Al verse descubierto, el joven emprendió la fuga, pero fue perseguido por transeúntes que advirtieron la situación. Finalmente, lograron reducirlo a pocos metros del lugar y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Publicidad

En el sitio intervino el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Juan Mattar, quien dispuso el inicio del procedimiento especial por flagrancia.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.