La reforma electoral en San Juan ya forma parte del debate político provincial, aunque su tratamiento legislativo no será inmediato. El vicegobernador Fabián Martín dejó en claro que la discusión se proyecta para las sesiones ordinarias y planteó un objetivo concreto: avanzar durante este primer semestre del año.

“La reforma electoral ya la estamos estudiando, evaluando, ver como la mejor manera de que tengamos la ley electoral más transparente, más moderna, pero no la vamos a tratar ahora en febrero o en marzo”, explicó durante una rueda de prensa.

En ese mismo marco, marcó el horizonte político que guía el proceso. “Mi idea particular es tratar, antes del primer semestre del año, tratar de sacar la ley electoral con el mejor consenso posible”.

La definición instala un dato central en la dinámica legislativa: la reforma no será parte de las sesiones especiales, sino de un debate más amplio, atravesado por negociaciones entre oficialismo y oposición.

Tres proyectos en análisis

Martín confirmó que actualmente existen tres iniciativas que sirven de base para la discusión parlamentaria. “Hay tres proyectos, uno del Ejecutivo, otro del Bloque Justicialista y otro del Bloque Bloquista. Estamos tratando de congeniar los tres para sacar algo realmente importante”.

Según explicó, las propuestas presentan coincidencias, aunque también diferencias profundas en aspectos clave del diseño electoral. “Tienen similitudes y tienen también profundas diferencias”, reconoció.

Uno de los puntos más relevantes del debate gira en torno a la forma en que los partidos resolverán sus internas. Martín explicó que una de las alternativas en estudio otorga mayor autonomía a las fuerzas políticas.

“Un proyecto plantea que cada partido o cada frente político resuelva sus internas como lo crea conveniente, que puede ser interna cerrada solamente para los afiliados o internas abiertas”, señaló.

Consultado sobre el financiamiento de esos procesos, fue categórico. “Los costos se harían por parte de los partidos”.

El planteo conecta directamente con la experiencia reciente de las PASO y el rol de la ciudadanía en los procesos de selección de candidaturas. “Uno de los puntos más importantes a resolver son cómo resolvemos las internas sin involucrar a la sociedad. Que se involucre aquel que quiera, pero sin que sea obligatorio como son las PASO”, sostuvo.

Entre las diferencias detectadas entre los proyectos, Martín mencionó también la paridad de género en la fórmula gubernamental. “Uno de los proyectos establece la paridad de género en la fórmula gubernamental”, indicó.

Al ser consultado sobre posibles esquemas alternativos, como listas conectoras o mecanismos similares a sistemas ya conocidos, evitó cerrar el debate. “Estamos en el debate, todo es posible”.

Las definiciones del vicegobernador se enmarcan en un proceso político que comenzó semanas atrás, cuando el gobernador Marcelo Orrego planteó públicamente la necesidad de revisar el sistema vigente.

“No quiero hacer una ley que sea a medida del gobierno de turno, sino una ley para el futuro”, afirmó entonces el mandatario, instalando formalmente la discusión sobre el Sipad y el modelo electoral provincial.

Bloques y primeras posturas

Mientras el oficialismo trabaja en la construcción de consensos, los jefes de bloque comenzaron a fijar posición.

Desde el Bloquismo, Luis Rueda valoró la apertura del debate, aunque advirtió sobre la necesidad de un sistema claro. Señaló que la participación política debe garantizarse, pero sin generar confusión por una excesiva cantidad de listas.

Por su parte, Juan Carlos Quiroga Moyano, del Bloque Justicialista, confirmó que el peronismo aún no tiene una postura cerrada respecto del sistema a adoptar. Indicó que el debate interno del PJ será clave antes de fijar una posición definitiva.

En tanto, Fernando Patinella, del bloque ADN–La Libertad Avanza, fue más categórico. Consideró que la Boleta Única resulta impostergable y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema más transparente y menos oneroso.