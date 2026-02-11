El senador nacional por La Libertad Avanza en San Juan, Bruno Olivera, defendió la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado y afirmó que se trata de una iniciativa “necesaria y largamente postergada”, orientada a generar previsibilidad, fomentar el empleo y reducir la litigiosidad laboral.

Las definiciones fueron realizadas durante una nota en el programa Te lo Tengo que Decir, que se emite por Huarpe TV vía Kick, donde el legislador oficialista abordó los principales ejes del proyecto impulsado por el Gobierno nacional y respondió a las críticas de la oposición y de los gremios.

“Una ley desactualizada y ambigua”

Olivera sostuvo que la legislación laboral vigente arrastra problemas estructurales desde hace décadas. “Era una ley totalmente desactualizada, con artículos ambiguos que se interpretaban de manera distinta según el juzgado. Eso generó juicios laborales con montos imposibles de pagar, cierres de empresas y miedo permanente a contratar”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la reforma busca ordenar el marco normativo y brindar reglas claras tanto para empleadores como para trabajadores. “La incertidumbre es el peor enemigo del trabajo”, afirmó.

Clarificación y generación de empleo

Según explicó el senador sanjuanino, el proyecto propone una reforma integral que apunta a definir con mayor precisión conceptos centrales del derecho laboral. “Clarificamos qué es salario y qué no lo es, qué constituye una relación laboral y quiénes están alcanzados por la ley. Eso da tranquilidad a todas las partes”, expresó.

Además, subrayó que la iniciativa incorpora herramientas para incentivar la contratación y el crecimiento del empleo formal, uno de los principales objetivos del oficialismo.

El rol de las pymes

Uno de los puntos destacados por Olivera fue el impacto de la reforma en las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes generan el 70% del trabajo formal en Argentina. Este proyecto les da incentivos fiscales concretos, como amortización acelerada y devolución del IVA en plazos cortos, para mejorar el flujo de caja y seguir invirtiendo”, explicó.

Entre los ejes centrales de la reforma, el legislador mencionó la creación de un fondo de asistencia laboral, financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales. “Ese fondo se utiliza exclusivamente para el pago de indemnizaciones. El trabajador tiene la certeza de que va a cobrar y el empleador reduce su riesgo. Es un esquema que beneficia a ambos”, sostuvo.

Olivera también hizo referencia a los mecanismos de blanqueo laboral y a la actualización de regímenes especiales. “Hay más de 15 regímenes creados hace más de 50 años que se modernizan para que todos los trabajadores tengan condiciones similares”, indicó.

En cuanto al período de prueba, aclaró que no se modifica. “Se mantiene en seis meses, tal como quedó establecido en la Ley Bases”, precisó.

Monotributo y plataformas digitales

El senador descartó cambios en el régimen de monotributo. “No se elimina ni se modifica, sigue siendo una herramienta clave para el trabajador independiente”, afirmó.

Sin embargo, destacó la incorporación de un marco legal específico para las plataformas digitales. “Trabajadores de Uber, Rappi y otras aplicaciones ahora tienen una figura legal. Son independientes, pero se exige su formalización y se obliga a las plataformas a brindar cobertura ante accidentes”, explicó.

Respuesta a las críticas

Consultado sobre la oposición al proyecto, Olivera fue contundente. “Hay una oposición dura del kirchnerismo, que siempre se opuso a las reformas importantes. Que estén en contra no nos preocupa; al contrario, nos confirma que vamos por el buen camino”, dijo, y comparó el rechazo a la reforma laboral con la resistencia que tuvo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También respondió a las críticas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la reforma como “repugnante”. “Repugnantes fueron los números con los que terminó su gobierno: 60% de pobreza y más de 200% de inflación”, replicó.

Para cerrar, Olivera insistió en que la reforma laboral apunta a establecer un marco general y equitativo. “Es una ley integral, pensada para que todos los sectores tengan reglas claras y puedan crecer en conjunto. Argentina necesita certidumbre para empezar a generar empleo formal de manera sostenida”, concluyó.