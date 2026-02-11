Un joven de 20 años, identificado como Manrique, fue detenido en Capital acusado de encubrimiento. Fue sorprendido con una bicicleta que había sido denunciada como robada días atrás.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 4ª en la intersección de calle Sargento Cabral y avenida Paula Albarracín de Sarmiento. Allí, los efectivos interceptaron a Manrique y a un menor de 15 años, de apellido Páez, que circulaban con el rodado.

La damnificada, una mujer de 30 años, había denunciado el robo de su bicicleta el pasado 1 de febrero de 2026.

Al momento del control, los uniformados constataron que la bicicleta, marca Top Mega, rodado 29, color gris con vivos azules, presentaba modificaciones y el número de cuadro alterado. Tras verificar los datos, procedieron al secuestro del rodado como elemento de prueba.

Manrique fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que el menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores. La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el hecho.