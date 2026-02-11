La CGT San Juan marchará este miércoles desde las 18 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el secretario general de la central obrera local y diputado provincial, Eduardo Cabello. “Va contra trabajadores”, expuso.

“A partir de las 18, conjuntamente con la CGT nacional, vamos a marchar en los diferentes lugares del país. En San Juan, el plenario del lunes determinó que sea a Plaza 25 de Mayo”, detalló.

Publicidad

Según explicó, las columnas partirán desde la sede sindical y avanzarán por calle España hasta avenida Central, para luego concentrarse en la plaza principal. “Es en protesta y en un no rotundo a una reforma que empieza a tener la forma que veníamos anticipando”, afirmó.

Cabello sostuvo que el sindicalismo venía advirtiendo sobre el contenido de la iniciativa. “Como la habían planteado, con la violencia que caracteriza a este gobierno para difundir cosas, era inviable. Ya han cedido en algunos puntos, pero vamos a ver qué presentan”, expresó.

Publicidad

Consultado sobre si las movilizaciones podrían repetirse, fue contundente: “Sí, sin duda. Si avanza sobre los derechos de la gente, las marchas van a haber”.

En ese sentido, aseguró que el eje del reclamo es la defensa de garantías constitucionales y laborales. “Principalmente, a todo lo que es antidemocrático y a cualquier recorte de derechos de los trabajadores”, indicó.

Publicidad

El dirigente manifestó preocupación por el impacto que la norma podría tener en el empleo provincial. “No hemos evaluado números, pero se vienen perdiendo puestos de trabajo permanentemente. Esto puede ser un boleto de salida para que empresas empiecen a despedir”, advirtió.

Entre los puntos cuestionados, mencionó la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. “Hablan de hasta 12 meses. Con la inflación, cuando el compañero cobre la última cuota no va a cobrar nada”, remarcó.

Cabello confirmó que participarán todos los sindicatos de la provincia, junto a las dos CTA y el MTA. “No es una cuestión política, es laboral. Va contra los trabajadores, contra la gente que trabaja todos los días”, enfatizó.

Finalmente, lanzó una frase que resume el clima sindical: “Despertaron un muerto. Cuando se tocan los derechos del trabajador, el sindicalismo tiene que mostrar el músculo sindical en defensa de la gente”.