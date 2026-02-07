Un sujeto de 21 años fue aprehendido este viernes al mediodía tras intentar robar prendas deportivas de un local comercial ubicado en la capital sanjuanina. El hecho ocurrió en un negocio de la firma Sportotal y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró este 6 de febrero en el local situado sobre calle Laprida 168 Este, local 11. Allí, el encargado del comercio, Fabricio Coppa, de 33 años, advirtió que un sujeto había intentado sustraer mercadería y logró retenerlo dentro del local.

Personal de la División Comando Este y del Cuerpo Especial de Vigilancia fue alertado de la situación mientras mientras se encontraban de recorridas de prevención por la zona. Al llegar, los efectivos constataron que el sospechoso llevaba ocultos entre sus prendas dos pantalones cortos de color negro, marcas Topper y Under Armour.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de Sergio Nicolás Sosa, de 21 años, domiciliado en el barrio Cipolletti, del departamento Chimbas, y se dio inmediata intervención al Sistema Acusatorio.

Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal Alejandro Solera, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El joven quedó vinculado a un legajo por el delito de robo en grado de tentativa, mientras se continúan con las actuaciones legales correspondientes en sede de la Comisaría 3°.