Una argentina nacida en Quilmes acaba de inscribir su nombre en los libros de oro de la televisión europea. Rosa Rodríguez se convirtió en la mayor ganadora de la historia de Pasapalabra España al completar correctamente las 25 definiciones de “El Rosco”.

Con el reloj marcando apenas tres segundos para el final, la participante arriesgó con el apellido “Morrall” (en referencia a Earl Morrall, MVP de la NFL en 1968) para desatar una ovación sin precedentes en el estudio de Antena 3, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Publicidad

La historia de Rosa es la de un regreso a las raíces. Nacida en el sur del Gran Buenos Aires, se mudó a Galicia a los siete años cuando su padre, un emigrante gallego, decidió retornar a España.

Rosa tiene 32 años y es profesora universitaria de español. Su sólida base en filología inglesa, lingüística y neurociencia fue clave para sostener su nivel durante los meses de competencia.

Publicidad

Según relató emocionada, su participación nació de un hábito compartido con su madre durante la pandemia, quien fue la que la impulsó a inscribirse en el casting del programa.

La victoria de Rodríguez no fue casualidad, sino el resultado de una resistencia asombrosa. Desde su ingreso en noviembre de 2024, disputó 307 programas consecutivos, la gran mayoría frente a Manu Pascual. Esta rivalidad se convirtió en un fenómeno de audiencia, promediando casi dos millones de espectadores diarios que seguían paso a paso el duelo más extenso del ciclo.

Publicidad

“No sé qué está pasando, estoy en shock”, alcanzó a decir Rosa entre lágrimas. Con este triunfo, la quilmeña no solo se lleva una fortuna que cambia su vida, sino que posiciona al talento argentino en lo más alto de los concursos de conocimiento a nivel mundial, cerrando una etapa dorada para el formato en este inicio de 2026.