Inter, con Lautaro Martínez, perdió con un Barcelona alternativo y quedó eliminado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Inter de Italia, con el delantero Lautaro Martínez, perdió hoy con un Barcelona de España alternativo, sin el astro Lionel Messi, por 2 a 1 en Milán y quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa en la última fecha del grupo F.



Los goles de Barcelona fueron convertidos por los juveniles Carles Pérez (PT 23m) y Anssumane Fati (ST 43m). El belga Romelu Lukaku (PT 44m) marcó el empate transitorio para Inter.



Inter, que finalizó tercero con derecho a jugar los 16avos. de la Liga de Europa, dispuso de varias situaciones en el segundo tiempo, desperdiciadas por Lukaku en dos mano a mano, y el propio Lautaro Martínez generó oportunidades que no prosperaron. Barcelona, aún sin sus figuras, aprovechó los errores que cometió el equipo milanés en defensa que necesitaba del triunfo para avanzar a octavos.



En la misma zona, Borussia Dortmund de Alemania, con el ingreso de Leonardo Balerdi, derrotó a Slavia Praga de República Checa por 2 a 1 como local y se adjudicó la segunda plaza de clasificación para la siguiente instancia.



Ajax de Holanda, con Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, quedó eliminado con la derrota ante Valencia de España por 1 a 0 en Ámsterdam. El equipo español se clasificó primero, seguido de Chelsea de Inglaterra que venció a Lille de Francia por 2 a 1 en Londres.



Liverpool de Inglaterra y Napoli de Italia, en el grupo E, sellaron su pase a octavos en primer turno con los triunfos ante ante Salzburgo de Austria y Genk de Bélgica.



El defensor del título venció al equipo austríaco por 2 a 0, mientras que los napolitanos golearon 4 a 0 al conjunto belga.



Por el grupo G, Lyon de Francia se clasificó con el empate 2 a 2 como local ante el líder Leipzig de Alemania. Este resultado dejó afuera a Zenit de Rusia que cayó goleado ante Benfica de Portugal por 3 a 0 con un gol del argentino Franco Cervi.



La jornada continuará mañana con: Brujas de Bélgica-Real Madrid de España; y PSG de Francia-Galatasaray de Turquía (Grupo A); Bayern Munich de Alemania-Tottenham de Inglaterra; y Olympiakos de Grecia-Estrella Roja de Serbia (Grupo B).



Dinamo Zagreb de Croacia-Manchester City de Inglaterra; y Shakhtar de Ucrania-Atalanta de Italia (Grupo C); Atlético Madrid de España-Lokomotiv de Rusia; y Bayer Leverkusen-Juventus de Italia (Grupo D).



Los equipos clasificados a octavos hasta el momento son: PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, Manchester City, Juventus, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia y Chelsea.



Los terceros de cada zona se clasifican a los 16avos. de la Liga de Europa 2019/2020.







-Posiciones-



Grupo A: PSG 13 puntos, Real Madrid 8, Brujas 3 y Galatasaray 2.



Grupo B: Bayern Munich 15 puntos; Tottenham 10; Estrella Roja 3; Olympiakos 1.



Grupo C: Manchester City 11 puntos; Shakhtar 6; Dinamo Zagreb 5; Atalanta 4.



Grupo D: Juventus 13 puntos; Atlético Madrid 7; Bayer Leverkusen 6; Lokomotiv 3.



Grupo E: Liverpool 13 puntos; Napoli 12; Salzburgo 7; Genk 1.



Grupo F: Barcelona 14 puntos; Borussia Dortmund 10; Inter 7; Slavia Praga 2.



Grupo G: Leipzig 11 puntos; Zenit 8; Benfica y Zenit 7.



Grupo H: Valencia y Chelsea 11; Ajax 10; Lille 1.