El Gobierno nacional avanza en una reorganización interna del gabinete y prepara un nuevo decreto modificatorio de la Ley de Ministerios para traspasar áreas clave al Ministerio del Interior, que desde esta semana conduce Diego Santilli. La decisión incluye la incorporación del Renaper, Migraciones, Deportes y la coordinación de los pasos fronterizos, una estructura que busca reforzar el rol político del ministro en pleno proceso de negociación legislativa. Según confirmaron a TN, el texto se publicará en los primeros días de la semana próxima y está siendo trabajado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

Además del reordenamiento de funciones, el Ejecutivo evalúa crear una secretaría parlamentaria bajo la órbita de Interior para que Santilli articule el vínculo directo con el Congreso. El objetivo inmediato es encauzar la negociación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, piezas centrales del programa económico oficial. Desde la Casa Rosada reconocen que la decisión busca ordenar el diálogo político en un contexto de discusiones internas y divergencias sobre el alcance del decreto 793/2025.

En paralelo, se resolvió que las áreas de Turismo y Ambiente, coordinadas por Daniel Scioli, continuarán bajo la conducción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La definición surgió de la reunión que ambos mantuvieron el martes, tras la jura de Santilli. En el Ejecutivo admiten que el DNU que había retirado Turismo, Ambiente, Deportes, Migraciones y Renaper generó tensiones: mientras un sector lo atribuyó a un “error”, otro aseguró que faltó diálogo previo.

Adorni también retendrá el control formal de la Secretaría de Comunicación y Medios, responsable de APE S.A.U., Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Allí se designará como secretario a Javier Lanari, que quedará bajo la órbita directa del jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada no descartan nuevos cambios tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando Patricia Bullrich y Luis Petri dejen los ministerios de Seguridad y Defensa. Está confirmado que Alejandra Monteoliva reemplazará a Bullrich, mientras que aún no hay definiciones sobre quién sucederá a Petri en Defensa.

Con un mapa político en movimiento, la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la sanción del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales. Por eso oficializará la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con la intención de ampliarlas del 15 de enero hasta fines de febrero para sostener el ritmo legislativo.

La Casa Rosada tiene previsto reunirse en los próximos días con los jefes de bloque de ambas cámaras. El objetivo es ordenar el proceso de acuerdos con las bancadas aliadas y avanzar en los compromisos asumidos con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, que también serán convocados antes de la primera semana de diciembre.