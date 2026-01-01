Violento asalto en Pocito: atacaron a dos hermanas mayores y les robaron $3 millones

Un violento hecho de inseguridad conmocionó al departamento de Pocito durante el 31 de diciembre, cuando al menos tres delincuentes encapuchados e armados irrumpieron en una vivienda, atacaron a dos hermanas de avanzada edad y se dieron a la fuga con un botín valuado en millones de pesos. El robo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 13, en las cercanías de General Acha.

Las víctimas fueron identificadas como dos hermanas de apellido Rodríguez, de 78 y 80 años de edad. Según su relato a las autoridades, ambas se encontraban mirando televisión cuando escucharon un fuerte estallido en la puerta de ingreso. Al abrirse violentamente, ingresaron los sujetos, quienes inmediatamente las encañonaron, las obligaron a sentarse y les ordenaron permanecer en silencio.

El modus operandi del asalto

Los atacantes, que para ingresar a la propiedad habrían saltado el cierre perimetral, procedieron a revisar minuciosamente todos los muebles y habitaciones de la vivienda. Tras un tiempo de tensión y hostigamiento contra las ancianas, los delincuentes huyeron del lugar con un cuantioso botín.

El mismo estaría compuesto por aproximadamente $3.000.000 en efectivo, una cantidad significativa de joyas —cuyo valor total aún no ha sido precisado por la investigación— y otros objetos de menor valor. El hecho dejó a las hermanas Rodríguez profundamente afectadas, aunque sin reportes de lesiones físicas de gravedad.

Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría Séptima de Pocito acudieron al lugar tras el llamado de alerta, brindaron asistencia a las víctimas y tomaron la denuncia correspondiente. La causa judicial fue caratulada como robo agravado por el uso de armas y por ser en banda, y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada en Delitos contra la Propiedad.

Los fiscales intervinientes ya han iniciado las pesquisas de rigor, que incluyen la recolección de pruebas en el lugar, la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones ampliatorias. Hasta el momento, no se han realizado detenciones vinculadas al caso, aunque las autoridades aseguran que trabajan con varias líneas de investigación.