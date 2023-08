El contexto ya es conocido: los gremios docentes UDA, UDAP y AMET y el Gobierno de San Juan iban a cerrar la revisión paritaria con un acuerdo. Era solo firmar y acordar, estaba todo dicho. Pero a la negociación paritaria llegó la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, a explicar que, tras una serie de desacuerdos con su secretario adjunto, Damián Ocampo y la secretaria gremial, Carina Lobos, y la negativa final de los afiliados gremiales, iba a rechazar la propuesta. Tras la filtración de audios y una polémica encendida entre la uno y el dos del sindicato, DIARIO HUARPE habló con ambas autoridades, quienes hicieron manifiestas sus diferencias en relación con la forma de trabajar al momento de bajar las propuestas a las bases.

Ante esta situación, en el plenario de este miércoles y debido a la desconfianza que existe entre las tres autoridades, se votó investigar formalmente los hechos en la Junta de Disciplina y crear una comisión reguladora de los mandatos. Además, se resolvió una polémica que había entre los miembros del secretariado: al revisar las propuestas, solo contará la opinión de los afiliados.

Luego de los desdichos entre Quiroga y Ocampo, la secretaria general contó que iniciará una investigación por lo sucedido con los mandatos, tanto hacia el secretario adjunto como para Lobos. Es que la máxima autoridad de UDAP explicó que, durante el plenario del martes, “nunca nadie me dijo que los mandatos de los afiliados rechazaban la propuesta”. Los mandatos, que reflejan la voluntad de los docentes, estaban siendo contados en la Secretaría Gremial y, por este motivo, Quiroga adujo que confió en lo que el secretariado le estaba diciendo.

“Ya no es posible recuperar la confianza, es muy difícil. Confié en que los datos que me estaban dando eran verídicos, estuvimos cinco horas y nadie me dijo la verdad. Voy a tener que cuidarme muchísimo y estar con gente en la cual confío”, planteó Quiroga.