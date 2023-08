Todo parecía estar encaminado hacia un acuerdo entre el Gobierno de San Juan y UDA, UDAP y AMET. La idea era bajar a las bases la propuesta brindada el pasado lunes, que consistía en $200.000 de básico para cada cargo, 15% de aumento en agosto y subas en los puntos A56 y E66, además de una suma no remunerativa bonificable por antigüedad, determinada en 37 puntos. Sin embargo, en el plenario del gremio UDAP hubo discordancias en el secretariado sobre la aceptación o el rechazo de la propuesta por parte de los docentes.

Finalmente, este martes la secretaria general Patricia Quiroga rechazó la oferta casi acordada y, por consecuencia, el resto de los sindicatos también lo hicieron. En contrapartida, la patronal ofreció mantener la propuesta y transformar este último ítem añadido en remunerativo, pero determinado en 30 puntos. Ahora los gremios tienen hasta más tardar el próximo lunes para aceptar si no, los sueldos de agosto se liquidarán con el 15% de aumento del valor índice, con los códigos A56 y E66 determinados en el acta paritaria N.º 5 y $200.000 de básico solo para un cargo, no para dos.

La interna de UDAP entre Quiroga, el secretario adjunto Damián Ocampo y la secretaria gremial Carina Lobos explotó en paritarias y terminó metiendo en la bolsa al resto de los gremios y al Gobierno. Es que la secretaria general tenía entendido, terminado el plenario, que los docentes habían aceptado la propuesta de la paritaria N.º 9, pero esto finalmente no fue así y tuvo que rechazarla. Al tener la mayoría de la votación, UDA y AMET también dijeron que no. Ante esta negativa, la posibilidad de que los docentes cobren $200.000 de básico por cargo (hasta dos cargos); un E66 que iba desde los $13.117 hasta los $28.421 según la antigüedad; un E66 de $34.500 para todos los docentes por igual; y, un código no remunerativo bonificable por antigüedad para todos los cargos determinados en la cantidad de 37 puntos por el valor índice vigente al mes de la liquidación, casi que se truncó.

Ante esto, Gobierno hizo una mejora y fue pasar este último ítem de no remunerativo a remunerativo, para que impacte en las jubilaciones. Solo que, al ser una suma en blanco, en vez de 37 puntos bajará a 30. La directiva de las autoridades es que, para cobrar con estas mejoras en agosto, tienen tiempo de aceptar la nueva propuesta hasta más tardar el próximo lunes, si no toda la negociación que venían teniendo se cae y vuelve todo a la paritaria N.º 5.

Si la nueva oferta no es finalmente aceptada, deberán seguir negociando para el mes de septiembre, ya que los salarios de agosto deben ser liquidados con urgencia. De este modo, la ministra Marisa López explicó que lo que está asegurado para agosto es el 15% de aumento; $200.000 de básico para un solo salario, para el otro cargo sería $165.000; y la manutención de los valores acordados en la sesión 5ª acta paritaria de revisión (E66 y A56), en los valores definidos para el mes de julio, actualizándolos por el porcentaje intermensual del valor índice.

Marisa López, ministra de Hacienda y Finanzas

“Fue una reunión compleja. Esta es la décima reunión paritaria, hemos transitado muchas instancias donde fundamentalmente hablamos del salario inicial, de la pirámide, de que quien llevara más años cobrara menos que el que recién iniciaba, situaciones que se han ido superando en las propuestas, con un sinnúmero de propuestas superadoras, también partiendo de la base que San Juan está entre las seis provincias con mejor salario docente. No hubo arreglo. Dejamos manifestado en esta paritaria, intertanto, que el Gobierno de San Juan ha decidido incrementar el 15% a partir de agosto, totalizando un 76,1% al valor índice. Estas decisiones que hemos tomado como Gobierno es justamente para poder grabar en el sueldo de agosto lo que se relaciona con el incremento del índice y de los otros dos códigos”.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP

“Vamos a tener para mañana un nuevo plenario donde vamos a explicar la nueva propuesta. Con respecto al nuevo punto, lo que hemos pedido siempre es que sea remunerativo, es decir, que impacte cuando nos volvamos a jubilar. Entonces, bueno, si es bien es cierto, es que han bajado los puntos, pero es lo que la docencia pide. Nada de dinero en negro”.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET

“Hay un nuevo ítem que dentro de todo era un poco lo que pedíamos nosotros, que todo ítem fuera bonificable y remunerativo en este caso. Este nuevo ítem va a ser bonificable y remunerativo. El tema pasa por aprobarlo o no aprobarlo, y tenemos prácticamente hasta mitad de la semana que viene. Si no, creo que se caería todo porque se va a liquidar, a esa fecha se va a liquidar lo acordado en la paritaria Nº5”.

