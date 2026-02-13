El actor Luciano Castro habría decidido internarse voluntariamente en un centro terapéutico en medio del escándalo mediático por su presunta infidelidad y la ruptura con Griselda Siciliani. La información fue difundida en el programa LAM, emitido por América TV.

El periodista Pepe Ochoa señaló que el actor atravesaba un complejo momento emocional producto de la alta exposición mediática. Según explicó, existió una conversación entre Castro y Siciliani en la que el actor manifestó que “no daba más” y que quería internarse para mejorar su estado personal.

De acuerdo con lo informado en el ciclo conducido por Denise Dumas durante las vacaciones de Ángel de Brito, la decisión se produjo luego de la filtración de conversaciones con una mujer en España y la posterior separación de la actriz. Desde su entorno indicaron que el actor atravesaba días difíciles y se encontraba afectado por la repercusión pública del conflicto.

La periodista Pilar Smith sostuvo que la viralización de audios, memes y contenidos en redes sociales habría impactado negativamente en Castro, quien ya había manifestado en entrevistas previas que la exposición mediática le genera un fuerte impacto emocional.

Según la información difundida, se trata de una internación voluntaria en un espacio que ofrece tratamientos terapéuticos grupales. Desde el entorno del actor aclararon que la decisión no está vinculada con adicciones, sino con la necesidad de recibir acompañamiento profesional tras la crisis personal y sentimental.

El actor permanece en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires y mantendría contacto con sus hijos. También trascendió que sostuvo comunicaciones con su expareja Sabrina Rojas durante el proceso.

El caso fue comparado en el programa televisivo con la internación voluntaria que atravesó Roberto García Moritán tras su separación de Pampita en 2024. Según el entorno de Castro, el actor busca “ordenarse” y recibir herramientas para afrontar su situación personal.