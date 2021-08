Malestar y disconformidad local con la propuesta presidencial de que internet sea un servicio pùblico

El presidente Alberto Fernández generó polémica al asegurar que internet va a ser un servicio público. Sin embargo, el anuncio no sorprendió a la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología, Internet y Comunicación (Casetic). Pero sí produjo preocupación el contexto de incertidumbre en el que quedó el sector tras las declaraciones. También reavivó la inconformidad de las empresas que argumentan que el Gobierno nacional no las deja crecer con su intervención.

"Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar", dijo el presidente en un acto en Tecnópolis. Las palabras del mandatario fueron en consonancia con dos medidas de su gestión: el congelamiento de aumento de precios durante 2020 y el Decreto 690/20, que convirtió a los servicios de las TIC en públicos esenciales y estratégicos en competencia con licenciatarios que fijarán precios "justos y razonables" regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Por este antecedente, la noticia no alarmó a las empresas nucleadas por Casetic, aunque sí les dejó incógnitas. “No es nada nuevo lo que dijo, pero generó un marco de muchísima incertidumbre, aunque en competencia, ya somos un servicio público, ¿Ahora qué se viene?”, explicó a DIARIO HUARPE Iván Gutiérrez, presidente de la cámara.

La afirmación de Fernández también sirvió como disparador para reactivar los reclamos de las empresas de TIC, que consideran a la regulación de los servicios de internet como contraproducente. “Con estas medidas desincentiva la inversión y en este negocio se necesita invertir para actualizar las redes y ponerlas al servicio de la demanda”, señaló Gutiérrez.

En este punto, marcó que por la pandemia en San Juan creció un 50% el tráfico de internet y “no había redes preparadas para eso, por lo que no quedó otra opción que hacer inversiones fuertes para poner a tono de la demanda las redes que tenemos”.

“Lo que hace el presidente es un intervencionismo sobre algo que no necesita estar intervenido porque se regula por el mercado. Por ahora no nos deja crecer y encima no sabemos qué va a pasar después, pero”, consideró Gutiérrez.

“Aquel que no entiende el negocio toma decisiones como esta que van en contra de la realidad”, cerró el empresario.