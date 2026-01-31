Luego de la inundación registrada el 23 de enero de 2026, se concretó una reunión clave entre científicos especializados en sistemas fluviales y autoridades del Gobierno de San Juan, con el objetivo de analizar las causas del fenómeno y avanzar en soluciones de corto, mediano y largo plazo. El encuentro se realizó el 29 de enero, en el Departamento de Hidráulica de la provincia, y reunió a unos 20 participantes.

La convocatoria surgió a partir del pedido expreso de que el Gobierno recibiera a investigadores con décadas de experiencia en el estudio de los cursos de agua y los procesos geológicos y biológicos asociados. La respuesta oficial fue inmediata y permitió organizar un espacio de diálogo que, según los participantes, resultó tan necesario como inusual.

La reunión tuvo un valor particular: sentó en la misma mesa a dos grupos que, a lo largo de los años, abordaron los sistemas fluviales desde paradigmas distintos y, en ocasiones, antagónicos. Sin embargo, ambas perspectivas fueron reconocidas como válidas dentro de sus marcos teóricos y técnicos.

Desde el inicio se planteó una consigna clara: sostener una conversación “lisa, llana y respetuosa”, sin rodeos ni formalismos innecesarios, para identificar rápidamente los puntos de acuerdo y evitar demoras en la búsqueda de soluciones. Para ello, fue imprescindible avanzar primero en un sinceramiento sobre la raíz del problema, apoyado en argumentos técnicos sólidos, por encima de posiciones personales o institucionales.

Dos ejes y tres claves para avanzar

El enfoque general se apoya en dos ejes fundamentales:

Restaurar el sistema natural, tanto en su dimensión geológica como biológica.

Rediseñar el uso del territorio y las obras hidráulicas.

A estos ejes se sumaron tres claves operativas:

Intervenir desde aguas arriba, para aliviar de manera progresiva la complejidad que hoy se concentra aguas abajo.

Reconocer cuándo la mejor solución es la que provee el propio sistema natural, y solo recurrir a intervenciones distintas una vez agotada esa vía —y también a la inversa, cuando corresponda—.

Consultar y coordinar antes de actuar, evitando decisiones unilaterales frente a escenarios complejos.

Un cambio de paradigma

El encuentro dejó planteada una reflexión de fondo: la necesidad de revisar la concepción con la que se abordan las llamadas catástrofes “naturales”. Lejos de ser un problema externo a gestionar únicamente con obras de emergencia, la naturaleza aparece como parte central de la solución.

La conclusión compartida apunta a un cambio de prioridades: entender que el sistema natural contiene las respuestas estructurales, siempre que se lo reconozca, se lo restaure y se lo coloque en el centro de la planificación. Para los participantes, el desafío es claro y urgente: priorizar la naturaleza como base de cualquier estrategia de prevención y manejo futuro.