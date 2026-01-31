Una joven de 16 años fue violada en la playa de Miramar por un hombre armado

Una adolescente de 16 años fue violada en la madrugada del jueves en un sector de playa de la ciudad de Miramar, en un hecho que conmocionó a la comunidad y que activó una investigación intensiva por parte de la Justicia y la Policía. El ataque, perpetrado por un hombre que portaba un arma blanca, ocurrió mientras la víctima, que se encontraba de vacaciones, y un joven compañero estaban en la playa.

Según la reconstrucción preliminar, los dos adolescentes, quienes se conocieron esa misma noche en un boliche de la costanera, se dirigieron hacia la playa después de salir del local, aproximadamente a la altura de la calle 33. En ese lugar, fueron sorprendidos por un sujeto que los amenazó con un arma blanca, los maniató y obligó a tirarse sobre la arena, para luego abusar sexualmente de la joven. Tras cometer el delito, el agresor robó sus teléfonos celulares, aunque posteriormente los arrojó en las cercanías, donde fueron recuperados por la policía.

Avances en la investigación

Personal de Policía Científica se encuentra realizando peritajes en la escena del crimen y sobre los objetos secuestrados, en una búsqueda exhaustiva de huellas digitales u otra evidencia que permita identificar al autor. Se espera que en las próximas horas los jóvenes presten testimonios ampliados para aportar más detalles sobre las características físicas del agresor, quien actuó a cara descubierta, con el objetivo de confeccionar un retrato hablado o identificarlo en archivos de antecedentes.

La víctima recibió asistencia inmediata del Centro de Atención a las Víctimas y fue sometida a una revisión médica, tanto para constatar su estado de salud como para intentar obtener pruebas que contribuyan a la investigación. Paralelamente, las autoridades realizan recorridas en la zona y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el corredor costero y sus inmediaciones para rastrear los movimientos del atacante.

Antecedentes que impactan a la comunidad

El hecho reavivó la memoria de dos casos graves de violencia sexual ocurridos en la misma ciudad balnearia. Uno de ellos, que cumple 25 años la próxima semana, es el de Natalia Melmann, una adolescente de 14 años violada y asesinada por un grupo de policías bonaerenses en 2001. Cuatro de los culpables cumplen prisión perpetua, pero la causa sigue abierta en la búsqueda del quinto agresor, cuyo ADN fue hallado en la víctima. Familiares y amigos de Melmann preparan una marcha para el próximo miércoles para recordarla y exigir la aceleración de las pericias genéticas.

El otro caso data de 2019, cuando una joven de 14 años denunció una agresión sexual en el camping El Durazno. Tres jóvenes fueron juzgados, pero un jurado popular los declaró no culpables, decisión que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en 2024.

La investigación del ataque más reciente continúa su curso, mientras la ciudad, en plena temporada turística, enfrenta el impacto de un nuevo episodio de violencia que pone en primer plano la demanda de seguridad.