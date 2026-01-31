Pocito evalúa daños en viviendas y sector productivo tras fuertes lluvias

El Municipio de Pocito puso en marcha un operativo de relevamiento para evaluar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones y granizo que afectaron al departamento en las últimas horas. Los trabajos se concentran principalmente en las localidades de Villa Aberastain, La Rinconada y Alfonso XIII, zonas identificadas como las más impactadas por el evento climático.

El intendente Fabián Aballay se encuentra recorriendo personalmente los sectores afectados para supervisar de primera mano la situación, coordinar las tareas de evaluación y dirigir las acciones de respuesta que sean necesarias junto a los equipos municipales desplegados en el territorio.

De manera paralela, la Agencia de Desarrollo Económico Local está llevando a cabo un relevamiento específico en el sector productivo. Este operativo tiene como objetivo cuantificar los posibles daños en cultivos, infraestructuras agrícolas y negocios locales, a fin de dimensionar el impacto económico y planificar la asistencia correspondiente.

Según el reporte oficial preliminar, no se registran evacuados ni familias directamente afectadas que requieran alojamiento de emergencia. Las autoridades municipales han destacado que, hasta el momento, la situación está bajo control y que no se han reportado incidentes mayores que comprometan la seguridad de los vecinos.

El Municipio de Pocito mantiene un monitoreo activo de la situación en todo el departamento y reiteró, a través de un comunicado, su compromiso de acompañamiento a la comunidad. Se instó a los vecinos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a reportar cualquier nueva afectación a las autoridades locales para una respuesta rápida y coordinada.