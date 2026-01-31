Una agente policial le salvó la vida a un bebé recién nacido con maniobras de reanimación

En una intervención rápida y decisiva, efectivos de la Comisaría 10ma de la Policía de San Juan asistieron a una mujer durante un parto de emergencia en su domicilio del departamento 25 de Mayo, logrando salvar la vida del recién nacido, quien nació inicialmente sin signos vitales.

El hecho ocurrió cuando la mujer, de 26 años, dio a luz en el baño de su vivienda. El bebé fue recibido por una vecina que prestó los primeros auxilios, pero al notar que el recién nacido no presentaba signos de vida, solicitó ayuda urgente a la policía.

Al llegar al lugar, la agente Victoria Lobos tomó inmediatamente el control de la situación. Al comprobar que el bebé no reaccionaba, procedió a aplicar técnicas de reanimación (RCP), logrando que el pequeño recuperara los signos vitales positivos después de unos angustiosos minutos.

El equipo interviniente

El operativo estuvo a cargo de un equipo conformado por el Oficial Ayudante Moyano Matías, el Oficial Ayudante Ríos Axel, el Cabo Luna Mario (quien actuó como conductor de la movil policial) y la Agente Lobos Victoria, cuya actuación fue crucial para el desenlace positivo del caso.

Una vez estabilizados, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados inicialmente al Hospital de 25 de Mayo para recibir atención primaria. Posteriormente, fueron derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan, donde permanecen bajo observación médica.

Según el parte oficial, tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente y se encuentran en buen estado de salud, gracias a la intervención oportuna y profesional del personal policial.