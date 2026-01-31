El chileno Ramírez conquistó el Alto Colorado y arrebató el liderato a Contte

La etapa reina de la Vuelta a San Juan 2026, el temido Ascenso al Alto Colorado, tuvo un dueño indiscutido: el chileno Cristóbal Ramírez. El ciclista de la selección de Chile conquistó la cima a 2.626 metros sobre el nivel del mar tras 139,5 kilómetros de carrera, una victoria que le valió no solo la etapa sino también el liderato de la competencia. El argentino Tomás Contte, quien ingresó a la jornada como líder, llegó en segundo lugar, cediendo la camiseta dorada.

La carrera, que había sido reprogramada del viernes al sábado 31 de enero por las intensas tormentas que afectaron los caminos, largó a las 8:30 horas desde la plaza Santa Lucía. Luego de un breve tren controlado, el pelotón emprendió la ruta hacia el departamento Iglesia, transitando por Chimbas, Albardón y Talacasto antes de enfrentar la dura ascensión final por la Ruta 149.

El desarrollo de la etapa

La jornada tuvo una fuga protagonista desde temprano. El boliviano Freddy Matute Baca se adelantó al pelotón y mantuvo una ventaja sostenida durante varios kilómetros, seguido en un momento por los argentinos Lisandro Bravo y Julián Barrientos. Sin embargo, el gran grupo, con los favoritos a la general, controló los tiempos y neutralizó todas las escapadas antes del comienzo del ascenso definitivo al Colorado.

Fue en la rampa final, conocida por ser un filtro implacable, donde Cristóbal Ramírez demostró su superioridad. El ciclista trasandino atacó en el momento crucial, despegándose de sus rivales directos para cruzar la meta en solitario. Tomás Contte hizo lo posible por responder, pero debió conformarse con el segundo puesto, perdiendo por unos segundos la primera posición en la clasificación general.