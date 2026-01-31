El intendente de Pocito reportó la pérdida del 80% en tomates y otros cultivos

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, brindó un detallado reporte sobre los daños ocasionados por una intensa lluvia acompañada de granizo que afectó la localidad durante la tarde-noche del viernes. Según describió la autoridad comunal, se trató de una granizada "bastante intensa, como hace muchos años no veíamos en Pocito", cuyos efectos más graves se concentraron en los distritos de La Rinconada y Villa Verastein, incluyendo el centro comercial y zonas aledañas.

Tras la tormenta, el municipio activó un operativo con áreas sociales, de producción y servicios. FOTO: Gentileza

Aballay informó que el municipio se encuentra trabajando de manera coordinada para atender la emergencia. Uno de los problemas principales fue el daño a la red eléctrica, con reportes de postes caídos y cableado del alumbrado público cortado en varios sectores. Ante esto, se activó de inmediato la interacción con la empresa distribuidora Naturgy y con la firma Nacusi, encargada del mantenimiento del alumbrado en el departamento, quienes trabajaron durante la noche para restablecer el servicio. El operativo cuenta también con el apoyo de la Policía de San Juan, el Hospital de Pocito y todas las áreas municipales.

Daños en viviendas y pérdidas del 80% en cultivos

Por otro lado, el área de Desarrollo Social del municipio está realizando un relevamiento activo en los barrios más afectados para evaluar daños en viviendas. Según el intendente, se están inspeccionando sectores como Villa Libertad, Loteo San Expedito y Villa Cremades, así como diversas zonas entre La Rinconada y Villa Aberastain. Hasta el momento, se han registrado casos de anegamientos y deterioros en techos, pero no hay familias evacuadas. La asistencia se está canalizando para atender estas necesidades urgentes.

Uno de los aspectos más críticos reportados por el jefe comunal es el severo impacto en la producción agropecuaria local. El área de Producción municipal está realizando un relevamiento exhaustivo de los cultivos dañados, información que será elevada al Ministerio de Producción de la provincia. Las pérdidas preliminares son cuantiosas, con estimaciones que superan el 80% de daño en varios cultivos debido a la intensidad y tamaño del granizo. Los cultivos más afectados mencionados por Aballay son la vid (uva), tomate, zapallo y olivo, que presentan daños "serios".

El intendente Aballay concluyó su reporte manifestando que la situación "nos preocupó bastante", pero aseguró que "de la cual ya nos estamos ocupando", subrayando el trabajo articulado entre el municipio, las empresas de servicios y los organismos provinciales para dar respuesta a la emergencia y comenzar con las tareas de recuperación.