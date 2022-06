Investigan a un agente sanjuanino por robar mientras estaba de turno en la comisaría

Un agente de la Policía de San Juan, Federico Pacheco, es investigado por la Justicia tras robar en la comisaría que trabajaba. Este miércoles realizaron la audiencia de formalización del caso en la que el efectivo quedó imputado por hurto calificado por ser cometido por un funcionario de las fuerzas de seguridad.

A Pacheco lo denunciaron tras que el dueño de una moto, que quedó en la sede de la Comisaría 23º por un accidente de tránsito, fuera a buscar el vehículo y notara que no tenía los espejos retrovisores. Inmediatamente, las autoridades del edificio policial revisaron las cámaras de seguridad, que mandaron al frente a Pacheco. Pues lo mostraron al agente mientras sacaba las partes de la Honda Titan y se las guardaba entre sus pertenencias.

El fiscal Renato Roca (derecha) dijo que como prueba fundamental existe un video que muestra la acción delictual. Foto DIARIO HUARPE.

Por tal motivo, al agente lo denunciaron formalmente en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales y, por añadidura, quedó preso. El caso lo tomó el fiscal Renato Roca, que pidió este miércoles la imputación de Pacheco y medidas cautelares por el hurto agravado. El funcionario judicial solicitó al juez de garantías, Federico Rodríguez, que Pacheco se presente ante la Justicia cuando sea llamado y que le prohíba la salida de la provincia hasta que se resuelva su situación procesal.

Federico Pacheco terminó excarcelado tras la finalización de la audiencia de formalización. Foto DIARIO HUARPE.

La abogada Filomena Noriega, que tomó la defensa de Pacheco, no se opuso a ninguna parte del planteo fiscal. Por ende, el juez resolvió en ese sentido. Como no hubo pedido de prisión preventiva por parte de fiscalía y al no tener antecedentes el agente investigado, el magistrado dictó también la excarcelación.

Filomena Noriega defiende al policía imputado. Foto DIARIO HUARPE.

Las medidas cautelares que pesan sobre Pacheco durarán por dos meses, a su vez, será investigado por más tiempo, ya que la orden del juez fue que la investigación penal preparatoria dure al menos un año.

Hacía poco tiempo que el agente integraba las filas de la fuerza de seguridad provincial. La situación de robo en la comisaría lo puso en el ojo de la tormenta, estar cerca de ser exonerado y perder su trabajo si el juez lo declara culpable. La prueba del video será contundente para la definición del fallo.