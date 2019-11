Investigan el robo de un ecógrafo en el Hospital de Niños de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires y funcionarios del Ministerio de Salud investigan el robo de un ecógrafo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, informaron hoy fuentes oficiales.



En la búsqueda de indicios se trabaja con imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro médico en la tarde de ayer, en las que se ve a dos hombres abandonando el lugar con mochilas, aunque las autoridades del hospital no confirmaron que las mismas estén vinculadas con el ilícito.



En las imágenes se aprecia a un hombre con una mochila, en la cual podría llevar el aparato sustraído, y en otra filmación puede observarse a un supuesto cómplice, pero por el momento no se brindaron datos precisos.



Fuentes médicas sostuvieron hoy que para robar un ecógrafo se requiere conocimiento específico de su funcionamiento, en cuanto a cableado y conexiones.



Funcionarios de la cartera de salud bonaerense radicaron la denuncia penal, lo que activó una investigación.



El ecógrafo robado es un Mylab Gold 25, con número de serie 7370.



Autoridades del hospital ubicado en la calle 14 entre 65 y 66 de La Plata destacaron que a pesar del ilícito las prestaciones no se verán afectadas.