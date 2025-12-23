Un hecho tan inusual como alarmante generó conmoción en el departamento Santa Lucía durante las últimas horas, luego de que una mujer denunciara públicamente que un aguilucho se llevó a su mascota, un perro caniche de 12 años, en un episodio ocurrido alrededor de las 8 de la mañana en la zona de Richet Zapata, sobre calle Benavidez.

Según el relato de la dueña, el ave descendió de manera repentina y tomó al animal ante su desesperación, sin que pudiera intervenir para evitarlo. Vecinos de la zona difundieron el caso en redes sociales y pidieron extremar los cuidados con animales pequeños, señalando que estas aves suelen hacer nidos en árboles altos y galpones.

En los mensajes también se expresó preocupación por una presunta proliferación de aves rapaces, que (según afirmaron) estaría vinculada a liberaciones realizadas tiempo atrás para controlar la sobrepoblación de palomas en sectores del Gran San Juan. En ese marco, advirtieron sobre un supuesto riesgo no solo para mascotas, sino también para niños pequeños.

Sin embargo, el hecho se encuentra bajo análisis, ya que por la naturaleza y capacidad física de estas aves resulta altamente inusual que puedan llevarse volando a un perro, incluso de tamaño reducido. Especialistas en fauna señalan que los gavilanes y aguiluchos que habitan en Argentina pesan entre 600 gramos y 1,2 kilos, con una capacidad real de carga que no supera los 300 a 500 gramos.

Incluso las águilas de mayor tamaño pueden levantar como máximo un tercio de su propio peso, lo que equivale a 1,5 a 3 kilos, y solo por trayectos muy cortos. En ese contexto, un caniche toy, que pesa entre 2 y 4 kilos, o uno miniatura, que puede alcanzar los 7 kilos, excede ampliamente las posibilidades de estas aves.

Lo que sí puede ocurrir, explican los especialistas, es que un ave grande intente atacar, asustar o generar lesiones si el animal es muy pequeño y se encuentra solo, provocando rasguños o golpes, pero no llevárselo volando.

Mientras continúa la investigación y no hay confirmación oficial sobre lo ocurrido.