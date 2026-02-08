Durante una semana de cada febrero, la ciudad de Sapporo, capital de la isla de Hokkaido, Japón, se convierte en un verdadero paraíso invernal con la celebración del Sapporo Snow Festival, también conocido como Yuki Matsuri. Esculturas monumentales de nieve y hielo, espectáculos de luces, actividades recreativas y gastronomía típica explican por qué este evento convoca a millones de visitantes de todo el mundo.

El Sapporo Snow Festival es uno de los más importantes del mundo.

Este año, el festival fue vivido de una manera especial por Luciana Maldonado, profesora de Inglés, egresada de la Universidad Nacional de San Juan, que se encuentra en tierras asiáticas realizando una investigación vinculada a la educación por una beca de la Embajada de Japón. Ella compartió con DIARIO HUARPE su experiencia en uno de los acontecimientos culturales más importantes del país.

Las esculturas de hielo son atrapantes para todos los turistas.

“Cada año se celebra en Sapporo el Yuki Matsuri o Festival de la Nieve. Este año decidimos ir con unos amigos para poder disfrutar de uno de los festivales más famosos de Japón”, relató Luciana, quien destacó tanto la magnitud del evento como la diversidad de actividades disponibles para el público.

Gastronomía y actividades en la nieve

Uno de los aspectos que más la sorprendió fue la oferta gastronómica, accesible y variada. “Se puede comer a partir de los ¥1000, aunque los precios varían según si se elige un restaurante o los puestos de comida”, explicó. Entre los platos típicos, mencionó el Genghis Khan, una especialidad de Hokkaido a base de cordero a la parrilla con vegetales, preparada bajo la dinámica yakiniku, donde los comensales cocinan su propia carne.

Wagyuu, una comida tradicional.

En cuanto a las actividades, la sanjuanina contó que visitaron Tsudome Square, uno de los principales espacios del festival. “Hicimos rafting en la nieve, nos tiramos por un tobogán de nieve, entramos en un laberinto y jugamos con la nieve”, enumeró.

Esculturas, hielo y luces nocturnas

El recorrido continuó por la zona de la Torre de Televisión de Sapporo, donde se concentran muchas de las esculturas de nieve, verdaderas obras de arte que alcanzan varios metros de altura. En ese sector también había una pista de patinaje sobre hielo, muy concurrida por turistas y locales.

Impactantes obras de hielo marcan el Snow Festival.

Ya entrada la noche, el grupo se trasladó a Susukino, el distrito de entretenimiento de la ciudad. “Ahí estaban todas las esculturas de hielo en exhibición y la mayor cantidad de restaurantes”, señaló Luciana, destacando el contraste entre las luces nocturnas y el hielo tallado.

Atracciones del festival que cada febrero transforma a Sapporo.

El cierre de la jornada fue desde lo alto: “Terminamos el día subiéndose a una rueda de la fortuna, desde donde pudimos admirar la ciudad de noche”, contó.

Una ciudad hecha para la nieve

La nieve acumulada puede llegar a los 5 metros de altura.

Con un promedio de casi cinco metros de nieve al año, Sapporo es uno de los destinos con mayor acumulación nívea del mundo. Por eso, lejos de ser un obstáculo, la nieve se transforma cada febrero en celebración, identidad y atractivo turístico, consolidando al Yuki Matsuri como uno de los festivales invernales más impactantes del planeta.