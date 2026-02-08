Se viene una semana de súper acción en el Congreso nacional. Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional se prepara para atravesar dos pruebas de fuego al hilo que marcarán el pulso político del inicio de año legislativo.

El primer desafío será este miércoles en el Senado, donde el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa llega al recinto con negociaciones abiertas y aún persisten dudas sobre la letra chica del texto definitivo, que se conocerá recién al momento de la votación.

Al día siguiente, el foco se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto es impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y retoma un dictamen aprobado en comisión en mayo del año pasado.

Los tiempos legislativos apremian y el Gobierno busca capitalizar avances antes del feriado XXL de Carnaval, una semana que se da prácticamente por perdida en la actividad parlamentaria. Por ese motivo, el oficialismo decidió acelerar los debates y forzar definiciones clave.

El proyecto penal fue reflotado tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores. En una primera instancia, Bullrich había intentado bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero la falta de consensos, incluso dentro del PRO, obligó a retroceder y retomar el texto que fija el límite en 14 años.

La iniciativa establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y prioriza medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamientos psicológicos. Para los delitos más graves, prevé una pena máxima de 15 años de prisión, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con adultos.

Según el cronograma oficial, martes y miércoles se conformarán las comisiones que analizarán el proyecto y firmarán el dictamen, mientras que la sesión en el recinto está prevista para el jueves. Además, el oficialismo accedió a un reclamo de los gobernadores para que la Nación absorba parte del costo fiscal de la implementación del régimen en las provincias que adhieran.

Con estas concesiones, La Libertad Avanza logró asegurarse el acompañamiento del PRO, fuerzas provinciales y un sector de Unión por la Patria referenciado en Sergio Massa, dado que la baja de la edad de imputabilidad es una de las banderas históricas del Frente Renovador.

Salvo imprevistos, el Gobierno confía en anotarse un triunfo político el jueves en Diputados. Antes, el miércoles a las 11, será el turno del Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a la sesión para debatir la reforma laboral. En Casa Rosada descuentan que el proyecto obtendrá media sanción y avanzará hacia Diputados para su tratamiento definitivo.