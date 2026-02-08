El universo del streaming argentino atraviesa uno de sus momentos más intensos y, una vez más, Nico Occhiato quedó en el centro de la escena. Lo que comenzó como un video celebrando el crecimiento histórico de Luzu TV terminó convirtiéndose en una inesperada revelación sobre los ingresos de la plataforma durante el mes de enero.

El conductor compartió en sus redes sociales un clip en el que repasaba con entusiasmo las métricas alcanzadas por el canal. “Enero fue el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia”, afirmó, mientras mostraba datos que respaldan ese hito: 8,2 millones de usuarios únicos, 91 millones de visualizaciones y 116.000 nuevos suscriptores en apenas 30 días.

Sin embargo, al acercar la cámara a la pantalla de estadísticas, un detalle no pasó inadvertido. En un costado del panel apareció la columna de “ingresos estimados”, que arrojó una cifra cercana a los 91.458 dólares correspondientes únicamente al mes de enero. Bastaron pocos segundos para que la captura se viralizara en redes sociales y encendiera el debate.

La filtración generó repercusiones inmediatas tanto en X como en programas de televisión, donde se analizó si ese monto resulta suficiente para sostener una estructura de gran escala, con múltiples programas, figuras, técnicos y una inversión constante en tecnología.

Especialistas del sector señalaron que, si bien se trata de una cifra elevada, corresponde al canal de streaming más visto del país y debe evaluarse en función de los costos operativos. “Parece mucho, pero cuando se tienen en cuenta los gastos y el tamaño del equipo, no es tan descomunal”, coincidieron.

Más allá de la polémica, el episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la rentabilidad del streaming y derribó algunos mitos en torno a los ingresos de las principales figuras del rubro. En el caso de Luzu TV, los números confirman un crecimiento sostenido, aunque también dejan en claro que el éxito digital viene acompañado de una estructura compleja y costosa.