Investigan un nuevo caso de prostitución de una menor de edad

En las últimas horas la Justicia informó que están investigando una nueva causa de trata de personas en la que una mujer está investigada por instigar a la prostitución a la novia de su hijo. Esta causa se suma a otra investigación por la prostitución de una nena de 14 años en la que están implicados un reconocido empresario y un dirigente social y la tía de la chica.

Esta nueva investigación se conoció después de que desde el mismo Poder Judicial confirmaran que han iniciado una causa por el delito de Promoción y Facilitación a la Prostitución.

El caso comenzó tras una denuncia ante la UFI Anivi que realizó la madre de la menor en contra de su consuegra. Es decir que la mujer denunció a la madre de hombre con el que convive su hija.

La Justicia resolvió procesar a la denunciada pero resolvió que no irá a la cárcel ya que se tuvo en cuenta que la mujer presenta algún tipo de trastorno psiquiátrico que hace aconsejable que la mujer se quede en su casa cumpliendo prisión domiciliaria.

El juez Juan Gabriel Meglioli indicó que “la mujer deberá ser vigilada mediante un dispositivo de monitoreo electrónico” y estableció “la prohibición de acercamiento de la imputada hacia la denunciante y sus hijas”.

En la audiencia de Revisión de Medida Cautelar, la defensa particular de la mujer estuvo a cargo de Fernando Chavez y Omar Quiroga. Los letrados pidieron porque se aplique la prisión domiciliaria y pidieron "que las denunciantes no se acerquen a la imputada por que está en concubinato con el hijo de ella”. El Ministerio Público Fiscal no se opuso al pedido “siempre amparado por previsiones para resguardar la posible fuga”.