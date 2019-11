IOMA desmiente la falta de pagos a farmacéuticos de La Plata

El Instituto Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) informó hoy que "no existe incumplimiento ni prestaciones adeudadas" y aseguran que la liquidación de los pagos “se cumple de acuerdo a lo pautado en el convenio” con el Colegio de Farmacéuticos bonaerense.



"Se cumple de acuerdo a lo pautado en el convenio, los pagos se efectúan de forma regular", confirmaron a Télam fuentes de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires.



De esta manera, el organismo respondió al Colegio de Farmacéuticos de La Plata (CFLP), que a través de un comunicado reclamó "el cumplimiento de pago" de las prestaciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre" y alertó que “IOMA debe cumplir con el cronograma estipulado” y hacer frente a la situación” para garantizar el acceso a los medicamentos” a sus afiliados.



Ayer, los farmacéuticos de La Plata denunciaron la falta de pago del IOMA y advirtieron que el no cumplimiento del cronograma derivará en que "no podrán realizar la atención de los afiliados”.