El deporte sanjuanino vivirá un 2026 histórico con el desembarco de la franquicia IRONMAN a lo largo de todo el año. La competencia de triatlón de larga distancia más exigente del mundo no solo regresará con su formato clásico, sino que sumará desafíos inéditos que posicionan a la provincia como un destino turístico y deportivo de nivel internacional.

Bajo la organización de World Triathlon Corporation y con el respaldo del Gobierno de San Juan y el patrocinio de empresas como Veladero y Baggio, se han confirmado tres fechas clave que pondrán a prueba la resistencia de atletas locales y extranjeros.

El cronograma de acero

La acción comenzará este mismo mes y se extenderá hasta el cierre del año, con circuitos que aprovecharán la belleza natural del Dique Punta Negra y el marco urbano de la Ciudad.

El domingo 29 de marzo tendrá lugar el IRONMAN 70.3 que será la quinta edición de esta distancia en tierra sanjuanina. Los competidores deberán cumplir 1.9 km de nado, 90 km de ciclismo y 21.1 km de pedestrismo, con una meta emocionante en la Plaza del Bicentenario.

El viernes 30 de octubre el protagonismo lo toma el IRONMAN 51.50, una experiencia inédita pensada para quienes buscan iniciarse en la marca. Consta de 1.5 km de natación en aguas abiertas, 40 km de bicicleta y 10 km de carrera a pie.

Por otra parte, el domingo 1 de noviembre tendrá convocatoria el IRONMAN Full. El evento se desarrollará por primera vez en la historia en la provincia. Será una prueba de fuego con 3.8 km de nado, 180 km de ciclismo y un maratón final de 42.2 km que atraerá a la elite mundial.

Impacto en el turismo local

Desde el Ministerio de Turismo y Deporte destacan que este tipo de eventos generan un movimiento económico fundamental, con una ocupación hotelera que suele rozar el 100% semanas antes de la largada. La presencia de triatletas de distintos países no solo eleva el nivel de la competencia, sino que promociona los paisajes de San Juan ante los ojos del mundo.

Para los interesados en participar, las inscripciones ya se encuentran abiertas en los sitios oficiales de cada modalidad. Se recomienda a los atletas un entrenamiento exhaustivo de varios meses, dada la exigencia física extrema que requieren, especialmente, las distancias de noviembre.