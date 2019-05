Ischigualasto no pudo ser una de las maravillas del mundo

A pesar de la energía de los sanjuaninos, Ischigualasto no quedó seleccionado para convertirse en una de las siete maravillas del mundo. Acaba de darse a conocer el resultado de las votaciones.

MIRÁ TAMBIÉN Histórica remontada del Liverpool que goleó a Barcelona y es finalista

Las 7 Maravillas Naturales Argentinas es una iniciativa para elegir los siete lugares más impactantes y distintivos en Argentina. Este proyecto es parte de la campaña New 7 Wonders of the World que ya coronó las nuevas siete maravillas a nivel mundial.