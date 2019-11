Israel niega tener responsabilidad en el espionaje a través de Whatsapp

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Israel negó hoy cualquier participación del Estado hebreo en el reciente escándalo de espionaje protagonizado por la empresa local NSO Group, a la que Whatsapp denunció esta semana por haber hackeado sus sistemas para vigilar a 1.400 personas en 20 países.



"NSO es un jugador privado que utiliza las capacidades que tienen los israelíes. Miles de personas están en el campo cibernético, pero no hay participación del gobierno israelí aquí, todo el mundo entiende que no se trata del Estado de Israel", sostuvo Zeev Elkin, ministro y miembro del gabinete de seguridad israelí.



"No veo ninguna consecuencia política de este incidente", continuó el funcionario, citado por diario local Haaretz.



WhatsApp demandó este martes a la empresa israelí por haber usado sus tecnologías de espionaje dentro del servicio de mensajería, en una amplia campaña para vigilar los chats de alrededor de 1.400 personas en 20 países.



Entre ellas figuran alrededor de 100 periodistas, líderes feministas, disidentes políticos, activistas de derechos humanos y varias personas que habían sido blanco de intentos de asesinato infructuosos, detalló la empresa propiedad de Facebook.



La presentación judicial no precisa quién se benefició del uso de este programa, pero según los códigos de área de algunos de los teléfonos afectados, los blancos incluían personas en México, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.



Fuentes cercanas a la investigación citadas anoche en la prensa estadounidense indicaron que una parte significativa de los espiados son funcionarios de alto rango de distintos gobiernos y militares de países aliados de Estados Unidos.



En tanto, ayer las sospechas salpicaron al gobierno de la India (que con 400 millones de usuarios representa el principal mercado de Whatsapp), después de que un grupo de activistas y políticos denunciaran haber sido espiados a través del servicio de chat y responsabilizaran a Nueva Delhi.



"Estos intentos de difamar al gobierno de India por la violación denunciada son completamente engañosos", negó el gobierno, y en un comunicado difundido hoy por la BBC prometió que tomaría "medidas estrictas" contra los responsables de los ciberataques.



Además, reclamó a Whatsapp que explique el tipo de filtración sobre el que había denunciado a NSO y que detalle "qué está haciendo para proteger la privacidad de millones de ciudadanos indios", según informó el ministro de Información y Tecnología, Ravi Shankar Prasad, a través de su cuenta de Twitter.



NSO Group es conocida por desarrollar el software de espionaje Pegasus -uno de los más potentes que se conocen, que rastrea la ubicación, las comunicaciones, los contactos y las actividades web de las personas- y vendérselo a agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad de todo el mundo.



Entre las víctimas conocidas de este programa en episodios previos figuran el asesinado periodista disidente saudita Jamal Khashoggi y Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, además de decenas de periodistas, diputados y dirigentes mexicanos opositores al gobierno del ex presidente Peña Nieto.



Si bien la firma israelí asegura desconocer qué hacen sus clientes con sus productos, una investigación publicada ayer por el sitio estadounidense Vice sostiene que los empleados de NSO Group ayudan a sus clientes de forma presencial.



Según el artículo, "ingenieros de NSO, que son esencialmente soporte de TI para los clientes, se sientan en la misma sala cuando se ejecutan las operaciones".