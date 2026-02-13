Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para un eventual ataque iraní con misiles balísticos, en medio de un clima de creciente tensión en Oriente Medio, según informó el portal israelí Walla.

De acuerdo con el medio, en Tel Aviv estiman que si fracasan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podría producirse un ataque preventivo estadounidense contra Teherán. Esa acción, advierten, desencadenaría una respuesta contundente no solo por parte del gobierno iraní, sino también de grupos armados aliados en Yemen, el Líbano e Irak.

Operativos de defensa y despliegue aéreo

Como parte de los preparativos ante un posible lanzamiento simultáneo de misiles, la Fuerza Aérea israelí llevó adelante una serie de maniobras orientadas a garantizar la protección de sus bases y de su arsenal tecnológico. El objetivo es asegurar la operatividad incluso bajo escenarios de bombardeos intensos y coordinados.

En paralelo, Washington reforzó su presencia militar en la región con sistemas antiaéreos avanzados como THAAD y Patriot, además de tecnología de detección y alerta temprana. También se instalaron sistemas Aegis en buques desplegados en aguas estratégicas.

Escalada diplomática y advertencias cruzadas

Las tensiones entre Washington y Teherán escalaron a comienzos de enero, tras la amenaza de intervención militar formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien inicialmente vinculó esa posibilidad con protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones cesaron, la presión estadounidense se mantuvo, enfocándose luego en el programa nuclear y de misiles iraní.

El viernes pasado, en Mascate, Omán, se desarrolló la primera jornada de contactos indirectos entre ambas naciones sobre la cuestión nuclear. Las consultas se realizaron por separado: el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mantuvieron reuniones alternadas con el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien actuó como mediador.

Tras el encuentro, Trump afirmó que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”, mientras que Araghchi describió el clima como “positivo” y confirmó la intención de sostener el canal de diálogo. No obstante, desde Teherán reiteraron que están listos para responder a cualquier “error estratégico” de EE.UU. con golpes “pesados” y advirtieron que un cese total del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable”.

Este martes, el mandatario estadounidense anunció que evalúa enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio para reforzar la preparación ante una eventual acción militar. “Tenemos una Armada que se dirige hacia allá y otra podría estar en camino”, señaló.