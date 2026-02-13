Publicidad
La China Suárez viajó a Turquía con sus hijos para ver a Icardi

La actriz partió desde Ezeiza junto a sus tres hijos en medio de versiones y polémicas sobre su relación con el futbolista.

13 de febrero de 2026
La China Suárez les pidió a los periodistas que, por favor, no le pregunten sobre su vida privada en frente de sus hijos.

Eugenia “la China” Suárez viajó rumbo a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi, en medio de versiones y rumores que rodean a la pareja en los últimos días. La actriz fue fotografiada en el aeropuerto de Ezeiza junto a sus tres hijos y, antes de embarcar, pidió a los periodistas que evitaran preguntas sobre su vida privada delante de los chicos. 

El viaje se produjo luego de una semana cargada de exposición mediática y especulaciones sobre el vínculo con el delantero. Según trascendió, el reencuentro con el futbolista se concretaría en las próximas horas, una vez que Suárez arribe al país europeo donde él se encuentra por compromisos profesionales.

Durante su paso por la terminal aérea, la actriz se mostró incómoda ante las cámaras y evitó responder preguntas vinculadas a supuestas crisis o a versiones de infidelidad. “Están mis hijos al lado, por favor cuidá lo que decís”, expresó cuando fue consultada por la situación. 

Un detalle que no pasó inadvertido fue la gorra que llevaba puesta con la frase “Not your business” (“No es tu asunto”), interpretada como una señal directa a la atención mediática sobre su vida personal. 

El viaje marca un nuevo capítulo en la historia mediática entre Suárez e Icardi, que vuelve a ocupar el centro de la escena del espectáculo y las redes sociales tras el anuncio del reencuentro en Turquía. 

