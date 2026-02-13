Economía > Prestaciones sociales
Anses: cronograma de pagos del viernes 13 de febrero
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó quiénes cobran este viernes 13 de febrero, en el marco del cronograma mensual de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Durante la jornada se acreditan haberes para varios grupos, de acuerdo con la terminación del documento.
En el caso de las Pensiones No Contributivas, cobran quienes tengan DNI finalizados en 8 y 9. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el pago corresponde a los documentos terminados en 4. También perciben sus ingresos este viernes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar con DNI finalizado en 4.
En paralelo, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) paga a beneficiarios con documentos terminados en 4. La Asignación por Embarazo se abona a quienes tengan DNI terminado en 3, mientras que las asignaciones por Prenatal y Maternidad se acreditan para terminaciones 4 y 5.
Además, continúan vigentes los pagos de asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas y las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción, que se abonan a todas las terminaciones hasta el 12 de marzo. El calendario seguirá la próxima semana con nuevos grupos de beneficiarios según la finalización del DNI.