La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó quiénes cobran este viernes 13 de febrero, en el marco del cronograma mensual de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Durante la jornada se acreditan haberes para varios grupos, de acuerdo con la terminación del documento.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, cobran quienes tengan DNI finalizados en 8 y 9. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el pago corresponde a los documentos terminados en 4. También perciben sus ingresos este viernes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar con DNI finalizado en 4.

En paralelo, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) paga a beneficiarios con documentos terminados en 4. La Asignación por Embarazo se abona a quienes tengan DNI terminado en 3, mientras que las asignaciones por Prenatal y Maternidad se acreditan para terminaciones 4 y 5.

Además, continúan vigentes los pagos de asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas y las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción, que se abonan a todas las terminaciones hasta el 12 de marzo. El calendario seguirá la próxima semana con nuevos grupos de beneficiarios según la finalización del DNI.