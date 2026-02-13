Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena televisiva al protagonizar un particular ritual en vivo en El Trece, en la previa del Día de los Enamorados. La conductora sorprendió al público al participar de una práctica esotérica destinada, según explicó, a mejorar la vida sexual y la energía de pareja.

El momento ocurrió durante su programa, donde invitó a una especialista en rituales y espiritualidad para realizar el denominado “ritual del calzoncillo”. La escena llamó la atención de los presentes y de la audiencia, especialmente cuando se desarrolló en pleno estudio con explicaciones paso a paso y con la conductora participando activamente.

Según detalló la especialista, el procedimiento incluía el uso de un huevo y una prenda íntima masculina para “canalizar energías” y atraer armonía en la relación. En medio de la demostración, incluso se produjo un corte de luz en el estudio, lo que aumentó el clima de sorpresa y generó reacciones entre los panelistas y el público.

El episodio se dio en la antesala del 14 de febrero y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios comentaron el momento con humor y asombro. Fiel a su estilo provocador, Moria convirtió la escena en un nuevo momento televisivo comentado, manteniendo su perfil mediático y su capacidad para generar repercusión en la pantalla.