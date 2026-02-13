La panelista y conductora Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica tras opinar con dureza sobre los llamados “therians”, personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales no humanos. Sus declaraciones al aire encendieron el debate en redes sociales y en el ámbito mediático.

En su programa de radio que se emite por El Observador, la conductora dejó muy clara su postura al respecto: "Llegué a SQP y me dicen: '¿Qué pensás de los therians?' y le dije: no tengo la más pu... idea qué son".

"Son cuatro pelo... gateando en una plaza con la máscara de un zorro, ladrando o haciendo aullidos y mordiendo gente. Son chicos con problemas psiquiátricos, dejémonos de joder los hue... porque aparte hoy vi que mordían", expresó Yanina Latorre.

La conductora cuestionó la existencia de grupos y actividades vinculadas a este movimiento y manifestó su preocupación por algunas conductas difundidas en videos. "De qué viven, cómo te levantás un día a la mañana y decís 'soy therian'", comentó Latorre y dejó en claro que "vanalizan la discusión de la identidad de género".

El fenómeno de los therians ganó visibilidad en las últimas semanas en redes sociales, donde se viralizaron imágenes de jóvenes utilizando máscaras de animales, realizando movimientos o performances inspiradas en ellos. La tendencia despertó curiosidad, críticas y debates sobre identidad, expresión personal y límites entre entretenimiento y comportamiento social.

Las palabras de Latorre generaron repercusiones inmediatas. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura crítica, otros señalaron que se trata de una subcultura vinculada a la expresión identitaria y a comunidades online. El tema se instaló en la agenda del espectáculo y volvió a abrir discusiones sobre fenómenos virales, salud mental y nuevas formas de identidad que circulan en internet.