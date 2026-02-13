El tetracampeón mundial Max Verstappen volvió a encender el debate en la máxima categoría al cuestionar con dureza el reglamento técnico vigente en la Fórmula 1.

Desde el box de Red Bull Racing en el circuito de Sakhir, Bahréin, el neerlandés observó el trabajo de su compañero Isack Hadjar y, en un momento distendido, fue consultado sobre su visión del nuevo estilo de conducción. La respuesta fue tajante: “No es muy divertido”.

“Para ser honesto, diría que la palabra correcta es gestión. Como piloto disfruto conduciendo a fondo y ahora no se puede. Se parece un poco más a la Fórmula E con esteroides, pero las reglas son las mismas para todos y hay que lidiar con eso”, sentenció, en referencia a la Fórmula E.

El campeón no se quedó allí y profundizó su postura crítica. “Para mí es anti-carreras y posiblemente a la gente no le hará gracia que diga esto ahora, pero soy franco. No escribí el reglamento y, si hubiera dependido de aspectos no políticos, el coche habría sido muy diferente”, afirmó.

Con su estilo directo, Verstappen dejó en claro que el nuevo enfoque técnico, más orientado a la gestión de energía y neumáticos, no se ajusta a su ideal de competencia pura. Sin embargo, también reconoció que el marco normativo es igual para todos y que los equipos deben adaptarse.

Sus declaraciones reavivan la discusión sobre el rumbo de la categoría y el equilibrio entre espectáculo, tecnología y sustentabilidad, en una temporada que ya comenzó a generar polémica incluso antes de su inicio formal.