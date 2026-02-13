Detuvieron a un hombre que le robó el teléfono a su propia tía en Rawson

Un insólito episodio delictivo sacudió la tranquilidad del departamento Rawson, donde un hombre de 29 años fue detenido acusado de robarle el teléfono celular a su propia tía, en la vivienda que ambos comparten en el barrio Buenaventura Luna.

El hecho, que tuvo ribetes familiares, se desencadenó cuando la mujer damnificada denunció la sustracción de su dispositivo y efectivos policiales iniciaron un operativo para dar con el responsable. Según trascendió, la víctima manifestó su profundo desconcierto por lo ocurrido y aseguró que convive con su sobrino, sin poder comprender cómo pudo cometer el hecho.

El robo

De acuerdo con la información policial, el sospechoso —identificado como Molina y con antecedentes delictivos— ingresó a la casa sin violentar puertas ni provocar daños, aprovechando seguramente su condición de conviviente, y sustrajo un celular Samsung de color gris perteneciente a su tía.

Tras la denuncia de la mujer, los uniformados montaron un operativo que permitió localizar al acusado en la intersección de calle Eva Perón y Agustín Gómez, dentro de un comercio de la zona. En el lugar, los efectivos también hallaron el dispositivo denunciado como robado, que fue recuperado de inmediato.

El hombre fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Interviene en el caso el ayudante fiscal, Jorge Salinas.