Lo que en la previa marcaba que iba a ser la llave de cuartos de semifinal más pareja, porque ambos llegaron con los mismos números, fue todo lo contrario. Italia derrumbó en poco más de una hora toda la ilusión de la selección argentina con los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Manuel Armoa. Fue un 3-0 contundente, con parciales 25-17, 25-13 y 25-14 que le puso fin a la histórica clasificación de la albiceleste a cuartos de final de la Liga de Naciones de Voleibol.

La enorme etapa clasificatoria siendo el equipo revelación, con resultados altamente sorprendentes y que marcaron el crecimiento del vóleibol nacional, no merecían un cierre así. Pero la satisfacción de haber logrado la mejor VNL de la historia es el premio mayor el grupo conducido por Marcelo Méndez y con el siempre presente aporte de los jugadores sanjuaninos que siguen marcando tendencia y presencia con la selección argentina.

La diferencia en cancha fue amplia. Abrumadora. Fueron 31 puntos de diferencia entre Italia y Argentina. Es decir más de un set por la amplia diferencia que tuvo continuidad en cada set. Con la celeste y blanca que nunca pudo ponerse a la par del campeón del mundo y ni siquiera superar la marca de los 17 puntos por set.

El primer set marcó todo lo que vino después. Muchos errores propios e inefectivos en ataque. Con la Albiceleste que largó demasiado contenida, con pasajes en donde la presión y el nerviosismo no la dejaron desplegar todo su repertorio. Y en las limitaciones fue Italia quien no la perdonó, rápidamente sacó una amplia diferencia, que incluso amplió para cerrar el parcial inicial a su favor por 25-17.

La segunda manga no varió. El envió de la Azurra lo llevó a llegar muy rápido arriba al primer tiempo técnico por 8-3. Sumado a que de contra creció su juego y fue dejando a la Argentina sin opciones para explotar sus recursos. El 16-6 en contra fue el reflejo de un equipo que no tuvo eficacia en la defensa ni la recepción. Ingresó “Manu” Armoa con la potencia en el servicio, pero no fue suficiente y el 25-13 marcó otro set apabullante para los europeos.

En el set final, con el ingreso por momentos de Matías Sánchez en el armado y distribución, Italia volvió a perforar el bloqueo argentino. Que incluso el entrenador lo modificó para frenarlo con tres hombres en el salto, pero tampoco fue la solución y el 16-6 lo reflejó.

Fue ahí cuando el partido se terminó. Marcelo Méndez pidió tiempo solo para decirles a sus jugadores “demostrémonos a nosotros que podemos jugar”. En un claro mensaje más psicológico y motivacionales que con intenciones de revertir un partido que se terminó con el 25-14 y la Argentina de Lima, Sánchez y Armoa eliminada, pero con la satisfacción de haber jugado la mejor VNL de la historia del voleibol argentino y ser la selección revelación.

El dato

Italia jugará en semifinal ante EEUU, que derrotó 3-2 a Francia. El jueves se medirán Japón -Eslovenia (a las 12) y Polonia -Brasil (15).