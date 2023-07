El fútbol femenino de Sportivo Desamparados vive su momento más épico. Está en pleno crecimiento y lo demostró el domingo al consagrarse campeona del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol al superar a San Martín por 3-2. Todo un logro para una institución que venía de ascender. Luna Recabarren, autora del segundo gol en el Estadio San Juan del Bicentenario, contó que “ganar la final fue lo mejor que nos pudo pasar, es un sueño para nosotras”.

Luna es una de las chicas que más partidos jugó a lo largo del torneo y es parte de la columna vertebral del puyutano. Se define como hincha fanática de Desamparados, y con apenas 16 años sumó su primer título. Para ella, “llegaron a la final los dos mejores equipos del torneo”, y la clave para quedarse con el campeonato fue “que somos un grupo, somos familia y todas esas energías positivas la transmitimos en la cancha y salimos a ganar”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para la adolescente que se inició en Punteto a los seis años y que desde los 13 está en Sportivo tras superar una prueba, todo vale el doble porque enfrente estaba el defensor del título y clásico rival, porque jugaron en el estadio principal de la provincia, y porque fueron acompañadas por un gran número de simpatizantes. “Era mi sueño ser campeona, encima hacerle un gol a San Martín, y más en una final, con la hinchada. Es un sueño todo esto y es algo que no me voy a olvidar jamás porque ganar la final fue lo mejor que me pudo pasar”, relató el día después.

Para “Lunita” hay un quiebre en el partido que es en la última jugada del primer tiempo, cuando San Martín se quedó con una jugadora menos y su equipo abre el marcador, de penal, por medio de Eugenia Balmaceda. “Sabíamos que la expulsión y el gol iba a simplificar un poco, pero también que faltaba mucho, por eso en el entretiempo hablamos que teníamos 45 minutos para demostrar lo que somos y para lo que nos preparamos”.

“Para mí fue cumplir un sueño con estos colores. Estoy muy feliz por este campeonato con el club del cual soy hincha y con el que quería salir campeona”, afirmó.

Para la “Viborita” fue todo muy rápido. Todavía asombrada por el ascenso logrado, llegaron a la final y la ganaron. Mucho mérito tiene su entrenador, Alejandro Gimeno, a quien Recabarren definió como “un crack. Es el mejor DT que tuve en mi vida. No hay diferencia entre hombre y mujeres, simplemente el respeto, que sumado a la humildad hizo que llegáramos lejos entre todos”.

La delantera, que resaltó que durante el torneo varias veces “se me cerró el arco”, marcó el segundo gol, con una veloz corrida para ganarle a la defensora verdinegra y definir ante el achique de la arquera. “Es el gol de mi vida, el que más quería marcar y que lo festejé con todo porque sirvió para lograr lo que siempre nos propusimos, ser campeonas”, sentenció con total felicidad, la alegría de ser parte principal del mejor equipo femenino del San Juan.