IVE en la Escuela de la Salud: “No estamos adoctrinando, estamos informando de una ley que está vigente”

El 24 de enero del 2021 entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, algunos días después, la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan, se manifestó sobre el tema. Se trata de Ana Naranjo quien aseguró que los docentes deben enseñarla en la carrera de Enfermería, ya que son situaciones con las que se van a encontrar en su vida profesional. Además, dijo que no se trata de un adoctrinamiento, sino que se trata de informar sobre una ley que está vigente.

¿Es cierto que analizan implementar en la currícula de la Escuela de Ciencias de la Salud la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

-Nosotros preparamos profesionales de la enfermería, los enfermeros son un eslabón indispensable en el sistema de salud de todos los niveles, desde el primario hasta la terapia intensiva. Entonces, yo considero que hay que prepararlos para su vida profesional, independientemente que estemos de acuerdo o no con el aborto.

Usted, ¿está a favor del aborto? ¿Por qué considera importante la enseñanza de la IVE en las aulas?

-Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero la ley está y nuestros egresados se van a encontrar con situaciones que van a estar atravesadas por esta ley así que deben conocerla. También deben analizarla, no sólo desde el punto de vista legal, se la puede estudiar, enseñar y analizar desde lo filosófico, desde la antropología, la sociología. Por eso me parece importante que conozcan la ley.

Aparte, esta ley fue sancionada para proteger a un grupo de la población que realmente estaba totalmente desprotegido y tenía que recurrir a situaciones muy riesgosas para la salud y en un estado de desesperación total. A mí me parece importante que se haya sancionado esta ley porque le da protección a un grupo que estaba muy desvalido y es deber del Estado darle protección a toda la formación.

Para implementarla en los contenidos curriculares, ¿qué se debe hacer? ¿Deben ser aprobados? ¿Cómo es el proceso para hacerlo?

-Nosotros tenemos libertad de cátedra, tenemos contenidos mínimos en cada asignatura que son los que establece la CONEAU, pero aparte cada docente agrega los contenidos que cree que son pertinentes para mejorar la formación de los estudiantes.

¿O sea que el dictado de este tema quedará a elección de los docentes? ¿Cuál es el panorama con respecto a la IVE en la escuela? ¿Quieren dictarla o no?

-Claro, nosotros no obligamos a nadie a dar los temas que a nosotros se nos ocurren. Ya me hablaron de la cátedra de Sociología por ejemplo y me dijeron que estaban de acuerdo, que es un tema que hay que tratarlo. Con los otros docentes todavía no pude hablar porque están de vacaciones, vuelven el 17 de febrero.

Es un tema que no porque uno lo enseñe le va a dar algún tipo de inclinación o va a obligar a los alumnos a pensar de tal o cual forma. Nosotros los tenemos que preparar para todas las situaciones con las que se pueden encontrar.

La mayoría (de los docentes) no está a favor del aborto, pero esto no es estar o no a favor, esto es enseñar una ley que está vigente.

Si hay algún alumno que no esté de acuerdo con la IVE, ¿qué va a pasar? ¿Debe cursar y rendir esos temas de igual manera o va a ser optativos?

-Es una ley que existe y que atraviesa a la salud, la tienen que conocer, no es que la tengan que adorar. No se los va a obligar a decirles `usted tiene que acepar la ley´, no, pero hay que decirles `conozcan la ley´. Queremos pensadores libres.

Además son casos con los que se van a enfrentar en la vida profesional

-Si, en cualquier momento en el hospital les va a caer un caso y ¿qué van a hacer ellos? ¿No lo van a atender? ¿No van a saber cómo manejarse? Tienen que saber cómo actuar, si se pueden negar o no a atenderlos. Cada uno debe desarrollar su pensamiento crítico, no los estamos adoctrinando, los estamos informando para que puedan desarrollar su ideología.

¿Aún no habla con los docentes para ver cómo lo van a tratar en clase?

-Todavía tenemos que hablar con ellos. Podemos generar algunas jornadas que sean optativas de ir. En el 2018 hicimos muchas jornadas sobre género, sobre educación sexual, sobre interrupción del embarazo. Se ha tratado el tema y la concurrencia de los alumnos fue masiva.

La última consulta, ¿usted estuvo tratando el tema anteriormente en la escuela?

-Yo doy clases de farmacología (2º año) y los alumnos me han preguntado y se ha hablado del tema. Surgió el tema con el asunto del misoprostol y se habló mucho, empezamos con el mecanismo de acción del fármaco y ellos empezaron a demandar que se tratara el tema.