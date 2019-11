Izquierdoz y Salvio volverían ante Vélez y Cruz Azul quiere a Marcone

En Boca, volverían a ser titulares Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio en el partido ante Vélez por la Superliga, el próximo domingo en el estadio José Amalfitani, mientras que Cruz Azul de México pretende al mediocampista Iván Marcone.



En el entrenamiento de esta tarde, realizado en el predio de Casa Amarilla, ambos jugadores participaron del fútbol en espacio reducido donde también estuvo Franco Soldano, recuperado de una sobrecarga muscular.



El resto de los futbolistas que no jugaron -o lo hicieron unos minutos- en la victoria ante Arsenal el domingo pasado por 5 a 1, en la Bombonera.



Izquierdoz, quien ingresaría por el zaguero paraguayo Junior Alonso, cumplió el domingo ante el equipo del "viaducto" una fecha de suspensión, tras llegar al límite de cinco amonestaciones.



Salvio, quien se incorporó este semestre proveniente de Benfica de Portugal, estaría de entrada -el domingo jugó unos minutos- en reemplazo de Sebastián Villa.



Las dudas del entrenador Gustavo Alfaro pasan ahora por saber si Alexis Mac Allister se recupera de un golpe en su hombro izquierdo o si en ese sector seguirá jugando Emanuel Reynoso, una de las figuras de la cancha ante Arsenal.



En la ofensiva seguirían Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila, más allá de las ganas de Mauro Zárate de poder estar contra su ex club, quien le dio de baja como socio y que en el partido disputado por la Copa de la Superliga, en el semestre anterior, fue duramente insultado por los hinchas velezanos.



En los entrenamientos que el plantel cumplirá durante la semana, y más seguramente en la práctica de fútbol del jueves, el director técnico probará el posible once para jugar en Liniers.



En un clásico de fin de año, cuando vuelve a hablarse de las posibles salidas de algún jugador, parece ser el turno de Iván Marcone, titular y una de las piezas importantes dentro del esquema de Gustavo Alfaro.



El presidente del Cruz Azul de México, Billy Alvarez, dijo al diario deportivo "La Afición", que se edita en ese país, que el volante (quien fue transferido a comienzos de año por esa institución a Boca a cambio de 8.300.000 dólares) le interesa.



"(Marcone) se fue a la Argentina por razones familiares y porque quería jugar en la selección. Acá dejó una excelente imagen. Es probable que a Marcone le interese volver a Cruz Azul", sostuvo el directivo del club azteca.



Marcone tiene contrato con Boca hasta junio de 2023 y el Cruz Azul podría hacer una oferta de 10 millones de dólares para volver a contar con sus servicios.



Por otro lado, círculó por el "mundo Boca" la versión de una posible vuelta de Nahitán Nández por problemas de pago del Cagliari hacia el jugador y su representante, Pablo Betancourt.



Sin embargo, los dirigentes de Boca ven muy lejana esa posibilidad y piensan que el club italiano se va a poner al día con esa deuda.



Boca volverá a entrenar mañana desde las 9.30 a puertas cerradas en el complejo Pedro Pompilio.



El domingo, el "Xeneize", que suma 24 puntos y junto con River es escolta de los punteros Argentinos Juniors y Lanús (25), visitará desde las 20 a Vélez Sársfield por la 13ra. fecha de la Superliga del fútbol argentino.