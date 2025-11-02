El presidente Javier Milei oficializó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien dejó el cargo días atrás tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del propio mandatario, en medio de un contexto de reacomodamientos internos dentro del Gobierno

Santilli, dirigente del PRO y figura de peso en la política bonaerense, viene de consolidar su perfil dentro del oficialismo al ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, liderando la lista de La Libertad Avanza tras la baja de José Luis Espert. Su nombramiento refuerza el acercamiento entre sectores del PRO y el espacio libertario.

El anuncio oficial se conoció pocas horas después de una reunión clave entre Milei y el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Aunque el encuentro no derivó en un acuerdo público, el ingreso de Santilli al Gabinete es visto como un paso más en la búsqueda de consensos políticos para la segunda etapa de la gestión.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, expresó Milei en su cuenta oficial tras confirmar la designación.

Con la incorporación de Santilli, Milei busca fortalecer el vínculo con distintos sectores políticos y avanzar en las negociaciones necesarias para la aprobación de las reformas previstas por el Gobierno en el corto y mediano plazo. El rol del nuevo ministro del Interior será clave en la articulación con los gobernadores y en la construcción de acuerdos legislativos.