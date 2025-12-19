Un año después del hito, descartan el tránsito de camiones por el paso de Agua Negra

Un año después de que el primer camión de carga comercial cruzara el paso de Agua Negra como un "hito histórico", las autoridades fronterizas de Chile y Argentina determinaron que el tránsito de vehículos pesados por esa ruta es inviable en las actuales condiciones de seguridad y infraestructura.

De la celebración a la suspensión

En diciembre de 2024, el paso de un camión con más de 10 toneladas de harina desde San Juan hacia Vicuña, Chile, fue celebrado como una prueba piloto exitosa. Las autoridades de ambos lados de la cordillera destacaron entonces las buenas condiciones del camino y la capacidad operativa del complejo fronterizo, proyectando un futuro de intercambio comercial para el corredor.

Sin embargo, la evaluación técnica conjunta realizada este año por Carabineros de Chile y Vialidad de ambos países llegó a una conclusión opuesta. Según explicó Mauricio Compan, encargado del Complejo Fronterizo Agua Negra, el tránsito de camiones resulta "peligroso" debido a sectores del camino que cuentan con una sola calzada, donde "un camión de estas características apenas cabe". Compan señaló que existen al menos ocho curvas críticas y que la operación requeriría una escolta policial permanente en ambos países para resguardar a otros vehículos, lo que actualmente no es viable.

Esta postura fue confirmada en declaraciones a Huarpe TV por la funcionaria sanjuanina Laura Palma, quien señaló: "No, tránsito pesado no se puede aún". Palma reconoció que la prueba del año pasado "funcionó bien", pero aclaró que, con las condiciones actuales, el paso está pensado "como un paso turístico".

Los gobernadores insisten en el potencial, pero reconocen las carencias

Pese a la decisión, los gobernadores de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego, coinciden en la importancia estratégica del corredor. Juliá afirmó que su gobierno "continúa trabajando para completar la pavimentación de los 56 kilómetros que aún quedan pendientes hasta el límite con Argentina", describiendo la ruta como una alternativa clave al congestionado paso de Los Libertadores.

Por su parte, Orrego destacó que San Juan es el principal productor de cal de alta calidad, con un 85% de su producción destinada a Chile, lo que hace "fundamental" consolidar el paso. Reconoció que del lado argentino "quedan 33 kilómetros de pavimento no consolidado" y que se realizan gestiones para que Vialidad Nacional avance en esa obra.

Mejoras logísticas y de seguridad para el turismo

En paralelo a la suspensión del tránsito pesado, se implementaron mejoras orientadas al flujo turístico. Laura Palma detalló en la entrevista las acciones realizadas desde San Juan: "Hemos trabajado con el Ministerio de Infraestructura en algunas remodelaciones o algún mantenimiento de las condiciones edilicias, sobre todo los baños. Se está trabajando en cartelería de seguridad vial que vamos a ver a lo largo del paso, indicando cuándo hay una curva, indicando cuándo hay zonas de derrumbe".

Además, se reforzó el sistema de emergencias. "Se trabajó también en la colocación de una costa con ambulancias en lo que es Guardia Vieja", explicó Palma, describiendo que se trata de "una ambulancia que puede rescatar" con la complejidad necesaria para la zona montañosa, similar a las ambulancias mineras. También se establecieron "puestos SOS por si vos tenés alguna emergencia que tenga señal para pedir auxilio".

Inversiones en seguridad y el futuro de la conectividad

Aunque se descarta el tránsito pesado por ahora, las autoridades han mantenido y mejorado la ruta para otros usos. Desde 2022, el Ministerio de Obras Públicas de Chile ha invertido más de 70 mil millones de pesos en estudios y mejoras de seguridad en la Ruta 41-CH, incluyendo señalización, iluminación y tratamiento de cruces peligrosos.

Por último, Palma comentó que el flujo turístico se mantiene estable, con un tránsito de aproximadamente 2.700 personas, cifra que se espera incremente significativamente durante las fiestas y el verano, período para el cual La Serena ya reporta reservas hoteleras completas.