Arte, música y juegos: la propuesta gratuita del Chalet Cantoni

El icónico Chalet Cantoni abrirá sus puertas este viernes 19 de diciembre para albergar un gran evento cultural gratuito con el que la comunidad despedirá el año. La cita, programada desde las 19:00 horas, integrará arte visual, música en vivo, performances, gastronomía y juegos en una sola jornada.

Uno de los momentos centrales será la inauguración oficial de un nuevo mural, obra de la artista local Merce Yacante. Esta pieza fue seleccionada mediante una convocatoria pública organizada por la institución, con el objetivo de visibilizar el talento emergente y enriquecer el patrimonio cultural del espacio.

Publicidad

Una cartelera diversa para todos los públicos

La música tendrá un rol protagónico con una programación ecléctica. La velada comenzará con el live set de Gabi Lisi, seguido por una selección musical a cargo del DJ Géminis. El espectáculo visual estará a cargo de la pirofagia de LU FIRE, que promete un show de impacto.

Para el cierre, la banda Raza Mundana subirá al escenario para aportar ritmo y energía con su repertorio. Paralelamente, El Club del Juego tendrá a su cargo propuestas lúdicas diseñadas para el entretenimiento de todas las edades.

Publicidad

Un espacio de encuentro y celebración

Complementando la oferta artística, se dispondrá de un patio de comida con diversas opciones gastronómicas, invitando a los asistentes a prolongar su estadía y disfrutar de una noche de encuentro al aire libre.

Con esta iniciativa, el Chalet Cantoni reafirma su rol como un polo cultural activo, ofreciendo una alternativa de cierre de año que combina el acceso libre a expresiones artísticas de calidad con un ambiente familiar y comunitario.