El árbitro sanjuanino Pedro Coria rompió el silencio, habló con GRUPO HUARPE y relató con crudeza la violenta agresión que sufrió tras el final del partido de la Liga Universitaria entre Antorcha y Almendros, encuentro que terminó 2 a 1 y definió el descenso de categoría de este último. El ataque se produjo una vez finalizado el juego y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

“Esto sucede una vez finalizado el partido. La gente de Almendros se viene hacia mí por el descontento con los minutos adicionados”, explicó Coria, quien detalló que el reclamo estuvo directamente vinculado al gol convertido por Antorcha en el tiempo agregado. “Para ellos no debería haber adicionado y decían que perdían la categoría por culpa mía”, sostuvo.

Publicidad

El árbitro identificó a varios jugadores como responsables de la agresión. “Cuando pito el final vienen cuatro o cinco jugadores del banco. Uno me quiere pegar una piña, otro también lo intenta y el jugador número 14 me tira una patada. En el video se ve cuando me impacta y después, junto con el número 9, me vuelven a pegar en el piso”, relató. Además, señaló que “el 99 es quien inicia todo el foco del conflicto”, aunque aclaró que no fue todo el equipo el que participó del ataque.

Tras el episodio, Coria debió ser atendido en un centro de salud. “Estuvimos hasta las cinco de la mañana haciéndome estudios. Aparentemente no hay lesiones graves, son golpes musculares, pero voy a ver a un traumatólogo para descartar algo más profundo”, explicó, al tiempo que indicó que el golpe más fuerte lo recibió en el tobillo y en la zona costal.

Publicidad

El árbitro confirmó que realizará la denuncia policial correspondiente. “La gente de la Universidad se puso a disposición, nos van a pasar la planilla del partido y los datos de los jugadores para hacer la denuncia. Ellos también van a denunciar porque esto es un ente privado”, aseguró.

Con 38 años y alrededor de 12 años de trayectoria en el arbitraje, Coria afirmó que es la primera vez que vive una situación de esta gravedad. “Nunca vas a conformar a todos, pero cuando la agresión pasa a lo físico se sale de todo contexto. Cuando me pegan la patada y veo que tenía seis o siete encima, pensé: acá me lastiman de verdad”, concluyó.

Publicidad

El hecho generó un fuerte repudio en el ámbito del fútbol universitario y reabrió nuevamente el debate sobre la violencia en el deporte. Ahora, se esperan conocer las sanciones a los protagonistas de la violencia.