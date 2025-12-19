Christian Petersen: investigan si un posible consumo habría desencadenado el brote y la falla multiorgánica

El chef Christian Petersen permanece en estado crítico tras cinco días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén. Mientras su pronóstico se mantiene reservado por una falla multiorgánica, versiones no oficiales apuntan a un posible consumo de sustancias que habría desencadenado un comportamiento alterado durante el ascenso al volcán Lanín.

El episodio en la montaña y el "brote"

Según relató el periodista local Sebastián Ciuffolotti en el programa Tarde o temprano (El Trece), Petersen se descompensó el viernes pasado durante una excursión al volcán. "Tuvo una especie de brote", afirmó el comunicador, describiendo que el chef "se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña". Este comportamiento errático alertó al grupo, que activó de inmediato el operativo de rescate.

La mención a una posible sustancia

Consultado sobre las causas de este episodio, Ciuffolotti reveló que, según su información, "en uno de los análisis [médicos], se habría hallado algún tipo de anfetamina". El periodista aclaró que limitaba la mención específica "por respeto a la familia" y porque el dato "no está en el parte oficial". Ante la pregunta de si la actitud del cocinero podía deberse al consumo, respondió: "o es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que, al tomar cierto tipo de medicación, cierto tipo de anfetamina, terminan excitados".

El parte oficial y el pedido de privacidad

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un comunicado confirmando que el paciente se encuentra en estado "reservado" y con "un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua". La institución fue enfática en aclarar que "cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales", y solicitó privacidad para el chef y su familia.

Este pedido surgió luego de que medios locales y la periodista Pía Shaw difundieran detalles del caso antes del parte médico oficial, señalando que Petersen "lucha por su vida" desde el viernes en el hospital de San Martín de los Andes.

Un pronóstico aún incierto

Las próximas horas son consideradas cruciales para la evolución del chef, quien continúa recibiendo soporte vital avanzado en terapia intensiva. Mientras las autoridades sanitarias se ciñen a la información oficial y piden respeto a la intimidad, las versiones sobre un posible consumo de sustancias añaden un factor de especulación sobre los hechos que precedieron al colapso multiorgánico.